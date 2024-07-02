7名大法官任期將屆滿 民團對賴總統提7項建言

大法官許宗力（兼任司法院長）、蔡烱燉（兼任司法院副院長）、張瓊文、黃瑞明、許志雄、詹森林、黃昭元等7人，大法官任期將於今年10月底屆滿，據報導指，總統府預計於7月啟動提名作業。民團聯盟認為，大法官作為憲法守護者，人選不可不慎，今對賴清德總統提出7項建言。

公民憲政推動聯盟、台灣勞工陣線協會、人權公約施行監督聯盟、中華民國身心障礙聯盟、公民監督國會聯盟、台北律師公會、台灣人權促進會、台灣永社、台灣刑事辯護律師協會、台灣伴侶權益推動聯盟、台灣冤獄平反協會、台灣廢除死刑推動聯盟、民間司法改革基金會、婦女新知基金會、環境權保障基金會等15個團體共同組成「民間監督司法院大法官人選聯盟」。

聯盟指出，司法院大法官是歷來對憲法及法律的解釋，引領台灣憲政發展，於諸多爭議社會議題的裁決屢屢扮演要角。為了使程序更為完備正當、與社會有充分溝通，聯盟今提出以下7項訴求：

第一，總統府組成「審薦小組」時，就應審酌其成員的多元性及性別比例的平衡。歷次「審薦小組」組成以男性為主，背景多為曾有司法院任職經驗的資深法界人士，標準過於單一。對此，聯盟建請就「審薦小組」組成，應考量其多元性及性別比例平衡，併納入關心弱勢者權利的人權專家及學者。

第二，總統於接受各界推薦人選後，宜公布符合資格之被推薦人，向公眾徵詢意見。聯盟建請總統收受推薦期間經過後，宜先公布符合資格的被推薦人的姓名、學經歷、法學著作或具代表性之書類列表等資訊，並予一定期間向公眾徵詢意見。

第三，大法官人選，應有良好操守、專業學識及進步之憲政人權理念。總統就大法官的提名，應公正、客觀，不以族群、地域、出身背景及意識形態作為主要依據，充分檢視人選的品德操守、憲政人權理念及學識專業。

第四，大法官的組成，應重視其多元性與性別比例。聯盟認為，憲法法庭作為憲法及人權的守護者，組成之任一性別人數皆不應高於8人，避免單一性別的觀點及思維慣性被過度放大，此次被提名男性，應以不高於4人為宜。

第五，總統提名時，應審酌被提名人接受公眾監督之意願。聯盟認為，總統審酌被提名人接受公眾監督之意願及態度，以利社會瞭解並監督大法官人選之適任性。

第六，總統提名兼任司法院正、副院長的大法官時，應重視其對司法改革政策之意見及社會溝通之能力及意願。

聯盟認為，對台灣民主運動或司法改革有重要貢獻、對人民在司法中遭遇的困境有深刻的體會與認識，能認真誠懇與民眾對話，蒐集人民對司法的意見、願意積極透過公共論壇與公眾、民間團體、其他機關積極對話，透過公開透明的方式凝聚改革共識，且具有決心與能力落實推動重大改革等，為司法院正、副院長被提名人宜具備的特質及標準。

第七，建請總統應保留立法院充裕之審議期間，以完善同意權之行使。聯盟建請總統府於進行相關作業時，宜注意至少應保留二個月之充裕審議期間。