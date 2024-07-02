北市警衝商辦大樓 抓德州撲克、百家樂大賭場
松山警分局上月查獲2場職業大賭場，發現地下賭場均隱身商辦大樓，陸續破獲德州撲克和百家樂賭場，共計查獲負責人、荷官、賭客近50人，分別依賭博罪嫌送辦、社會秩序維護法裁處。
松山分局指出，6月11日在復興北路一處大樓內查獲德州撲克職業賭場，帶回負責人32歲季姓男子及22歲王姓女子、員工以及賭客27名，查扣抽頭金新台幣44萬餘元、預備籌碼1104萬餘分，及監視器、驗鈔機及賭具等證物，全案依季姓男子等3人，依賭博罪嫌送辦，27名賭客，依違反社會秩序維護法第84條裁處。
警方6月26日在基隆路一段一處大樓民宅內，查獲百家樂賭場，帶回負責人30歲林姓男子、員工4名以及賭客14名，查扣籌碼2432萬、賭具一批等相關物證。
警方指出，林男經營百家樂賭場，隱身在大樓，有門禁掩護，聘請30歲林女擔任荷官，24歲廖姓男子負責賭場雜務，林男等3人依賭博罪嫌送辦，14人則依社維法裁處。
松山分局呼籲，賭博對個人、家庭經濟狀況影響甚鉅，進而產生社會問題，助長犯罪孳生，對治安造成重大危害，將持續掃蕩職業賭場，以淨化社會治安。
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