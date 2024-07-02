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高嘉瑜家暴案風波後續 林秉樞辯護律師上網洩密又申誡1次

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林羈押禁見卻透過律師黃國城發表道歉聲明，黃遭律師懲戒決議申誡；高不滿黃揭露家暴案內容，黃又移付懲戒，律師懲戒委員會決議再對黃申誡，要求黃自費接受律師倫理規範12小時研習。

林秉樞2021年爆對高嘉瑜施暴案，高嘉瑜提告之後，檢警2021年12月拘提林秉樞到案偵辦，並聲押禁見林秉樞獲准。

不過，林秉樞在羈押禁見期間，透過委任律師黃國城對外發表了一篇286字的「道歉聲明」，聲明說「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤」，林的聲明被人質疑是「隔空串證」，法務部責由新北地檢署調查。

新北地檢署2022年1月將黃國城移付律師懲戒委員會懲戒，律懲會認為，黃為羈押中的被告發表聲明，已違反律師倫理規範，決議申誡，要求黃在懲戒案確定起6個月內自費接受律師倫理規範6小時研習。

黃國城受懲戒後，請求覆審，律師懲戒覆審委員會議會討論後，仍認為黃的請求無理由，2023年時決議駁回覆審案。

高嘉瑜後來不滿黃國城曾上網揭露家暴案的部分不公開審理內容，向新北地檢署檢舉黃違反律師法，新北地檢署行政調查認為，黃國城未盡律師保密義務，2023年再度將黃國城移付律師懲戒委員懲戒。

後案律師懲戒委員審議認為，黃國城確實違反律師法、律師倫理規範等，第2度決議黃國城應予申誡處分，還要求黃處分確定起1年之內，自費接受律師倫理規範12小時的研習。

前立委高嘉瑜前男友林秉樞。圖／聯合報系資料照片
前立委高嘉瑜前男友林秉樞。圖／聯合報系資料照片
前立委高嘉瑜。圖／引用自高嘉瑜臉書
前立委高嘉瑜。圖／引用自高嘉瑜臉書

倫理 律師 林秉樞

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