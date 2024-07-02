騙貪汙犯「常約法官打麻將」索30萬疏通費 律師終身不得再執業　

姚姓律師幫涉嫌貪汙的溫姓男子打官司，誆稱與二審法官常打麻將，可花30萬元買通合議庭判緩刑，依詐欺罪判刑3年確定；律師懲戒委員會審查認為，姚違反律師法情節重大，決議將姚除名。

律懲會認為，姚身為律師卻扮「司法黃牛」向當事人詐財，而且判刑確定，行為嚴重破壞司法公正形象，另違反律師法、律師倫理規範，審議後決定將姚除名，姚終身不得再擔任執業律師。

移民署專勤隊溫姓隊員2013年索賄3萬5000元縱放逃逸外勞被查獲，2015年聘請姚姓律師擔任案件辯護人，溫一審依貪汙罪判刑3年8月，案件上訴二審。

二審審理時，姚告訴溫和承審法官熟識，還常一起打麻將，要求溫出30萬疏通合議庭的3位法官，以利爭取無罪或者緩刑判決。

溫聽了姚的建議之後，向胞兄借30萬元拿給姚，二審審理貪汙案溫獲判3年6月，但沒有宣告緩刑，姚於是向溫解釋，騙稱合議庭3位法官只有1人收錢，溫認為姚收錢不辦事，提告姚姓律師涉嫌詐欺。

士林地檢署偵查時，姚向檢察官辯稱，他向溫收取的30萬元包含律師費、上訴費、律師接見等費用，說詞未被檢方採信，姚依詐欺罪嫌起訴。