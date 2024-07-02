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男網友爆料公社留言罵雞排妹「爛掉」 公然侮辱判罰金5千

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

王姓男網友在臉書粉專「爆料公社」張貼新聞下，留言「爛掉」、「戴綠帽」，涉辱罵雞排妹鄭采勻，鄭采勻不甘受辱報警提告。士林地方法院認定，認罪的王男犯公然侮辱罪，判處罰金5千元。

全案起源於，2022年11月9日，王男在臉書粉專「爆料公社」，有關雞排妹才剛宣布「『下車』！16天後閃電當日本醫生娘」新聞留言處，留言辱罵鄭女，「這種都已經爛掉了還有人要喔，小心娶到他會搗霉一輩子喔，不然就是有可能讓你戴綠帽（討客兄）」等文字，遭檢方認定涉犯公然侮辱罪嫌，聲請簡易判決處刑。

士院判決指出，王男辱罵鄭女「爛掉」、「搗霉」、「戴綠帽」等詞，依社會對言語認知，有蔑視他人人格，貶抑人格尊嚴，具有輕蔑、鄙視及使人難堪涵意，王男行為確屬公然侮辱罪。

法官審酌，王男率爾公然辱罵告訴人，不僅濫用其言論自由權，亦對告訴人之人格及名譽造成侵害，實不足取，考量坦承犯行，尚知悔悟，未與告訴人達成和解賠償等，判處罰金5千元，如易服勞役，以1千元折算1日。可上訴。

雞排妹鄭采勻。圖／摘自臉書
雞排妹鄭采勻。圖／摘自臉書

公然侮辱 爆料公社 雞排

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