持獵槍恐嚇阿里山鄉副主席 鄒族原住民判刑2年

阿里山鄉鄒族武姓男子被控去年間，不滿友人周男喝酒被趕，持獵槍對空鳴槍恐嚇阿里山鄉代會副主席，周男也持具殺傷力空氣槍恐嚇，嘉院分別判2年及3年2月徒刑。可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，鄒族原住民武姓男子於去年9月23日，與同族周男前往阿里山鄉民代表會副主席的岳父住處飲酒餐敘，不過，在場的副主席與親戚曾姓男子並不歡迎武男及周男2人，則趁武男外出購物時，將周男驅趕離開。

事後，武男不滿友人周男遭驅趕，為幫周男出氣，當天深夜返回住處取出獵槍，並在屋前對空鳴槍，讓在附近的副主席及曾男聽聞槍聲後心生畏懼；當時周男也返回住處取出空氣槍後再與武男會合。

隨後，曾男也至現場與周男發生爭吵，周男則坐下將已裝彈藥上膛的空氣槍放在大腿上，讓曾男心生畏懼；嘉義縣警察局竹崎分局據報到場查獲，並查扣具殺傷力的獵槍、空氣槍及鋼珠等，警方將2人移送法辦，嘉檢依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

嘉義地院指出，有關原住民未經許可，製造、運輸、陳列或持有自製獵槍，供作生活工具，已於90年11月間修法除罪化，主要尊重原住民文化傳統所形成的特殊習慣，原住民於生活中從事狩獵、祭典等活動使用，而以傳統方式製造、運輸、持有自製獵槍行為排除在刑罰外。

嘉院表示，武男雖為原住民，並以獵槍作為打獵用途，但武男持獵槍對他人恐嚇時，即為非法用途。周男透過網路購買的空氣槍，並非自製獵槍，且具有殺傷力，本來就不得非法持有，且案發當天，周男還將空氣槍裝填彈丸上膛，隨時開啟保險即可擊發狀態。

嘉院審酌武男及周男犯後坦承犯行、尚知悔悟，武男被判處有期徒刑2年，併科罰金新台幣3萬元。周男被判處有期徒刑3年2個月，併科罰金5萬元；2人罰金如易服勞役，以1000元折算1日。