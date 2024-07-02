涉性醜聞 北檢今將傳喚賀軍翔、黃子佼到庭

藝人黃子佼遭「K小姐」指控涉妨害性自主，賀軍翔於今年5月間，傳出疑與酒店業者發生糾紛挨告，台北地檢署將今天下午傳喚兩人到庭，釐清案情。

今年4月間，北檢偵結黃子佼涉嫌強制猥褻案件後，網紅「Zofia」7日在臉書粉絲專頁貼文，一名自稱企業家二代的「K小姐」指控，黃子佼2006年間曾替她拍攝泳衣照，拍攝過程發生疑遭性侵，希望獲得黃子佼的道歉。

全案經婦幼隊向報北檢指揮，北檢分案偵辦，檢方已分他字案調查，案由為妨害性自主。據悉，檢方今天下午將傳喚黃子佼到庭，釐清案情。

賀軍翔方面，今年5月24日，檢警為了保全證據，搜索賀軍翔住處，查扣手機等證據。外傳，賀軍翔疑與酒店公關業者有糾紛而挨告。賀軍翔透過律師發聲，鄭重強調清白，未與任何第三人有任何踰矩行為。