嘉義男家裡蹲7年…稱養12貓幫農場抓鼠要兄付薪水 連母都打臉他

嘉義縣蘇姓男子在哥哥農場幫忙，稱說職務主要為馴化12支流浪貓捕捉老鼠，但捕鼠業務結束後無故遭解約，他告上法院要求哥哥確認僱傭關係並支付26萬餘元薪資。母親作證表示，「他沒有工作，怎麼會有薪水。如果在農場養貓就有薪水，那我媳婦煮飯給他吃，也沒有薪水」；法官認為，蘇男無法舉證雙方間有僱傭關係，駁回其訴。可上訴。

蘇男主張在2021年7月1日起於哥哥的農場上班，職務主要為捕鼠業務馴化流浪貓供農場捕捉老鼠，次要為田間工作。因哥哥聲稱有經濟壓力，他和同樣在農場上班的母親體諒積欠薪資，然母親有拿到薪資，卻拒絕給付他14個月薪資，且貓糧、貓砂、驅蟲藥都是自己支出，在捕鼠業務結束後，2022年8月28日無故解僱，也沒有非自願離職書，導致他無法申請失業給付。

蘇男又說，因哥哥想用生物防治法，不想使用老鼠藥，才請他到農場上班，養貓來抓老鼠，當時自己是全職考生，心想可以兼顧於是同意上班，雙方只是口頭約定。農場上班期間，服從指派工作，所有流浪貓的馴化都親力親為，接連馴化12隻流浪貓，於農場內達到捕鼠效果，但哥哥不要所有流浪貓後，他也提出捕鼠籠作為替代方案，滿足營業需求，所以雙方確實有僱傭關係存在。

蘇男強調，如果不是哥哥請他養貓，正常人不可能有心力、2年內連續飼養12隻貓。他要求確認雙方僱傭關係存在，並應給付26萬5146元薪資及利息等。

蘇男的哥哥表示，當初是因為弟弟在家裡養貓，怕打擾鄰居，所以好心借溫室給他養貓，雙方並沒有僱傭關係。

蘇母作證，蘇男大學畢業，做2年公司，然後就沒有工作了，在家裡7年，說要考郵局，1年過1年，問他要否去找工作，都說再看看。沒有工作，就來家裡幫忙，養的那個貓，真的很醜，叫他放開他都不要，貓還有生小貓，建議他養1隻就好，他就不要。「他只是純粹在幫忙，沒有工作，怎麼會有薪水。如果在農場養貓就有薪水，那我媳婦煮飯給他吃，也沒有薪水」。蘇母還說貓糧、貓砂都是她支付。