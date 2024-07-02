影／周刊爆徐巧芯夫處理姐洗錢案 劉彥澧：考慮提告

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與杜秉澄夫婦涉替詐騙集團洗錢案，鏡週刊今又爆徐的丈夫劉彥澧幫忙處理律師事宜，指當初講對全案不知情，現被打臉。台中市研考會主委劉彥澧今早提出3點反駁，並考慮提告。

劉彥澧說，「本人並未被諮詢、索要或支付過任何與劉向婕官司有關的律師費用。本人亦不知你所提劉向婕涉及的另一案為何。若報導刊出不實消息，本人將考慮提告。」

他說，用一個不相干，且不認識的人，說「好像是、她也不清楚」指劉有付律師費，作為證據。「我完全不能接受。」