影／周刊爆徐巧芯夫處理姐洗錢案 劉彥澧：考慮提告
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與杜秉澄夫婦涉替詐騙集團洗錢案，鏡週刊今又爆徐的丈夫劉彥澧幫忙處理律師事宜，指當初講對全案不知情，現被打臉。台中市研考會主委劉彥澧今早提出3點反駁，並考慮提告。
劉彥澧說，「本人並未被諮詢、索要或支付過任何與劉向婕官司有關的律師費用。本人亦不知你所提劉向婕涉及的另一案為何。若報導刊出不實消息，本人將考慮提告。」
他說，用一個不相干，且不認識的人，說「好像是、她也不清楚」指劉有付律師費，作為證據。「我完全不能接受。」
鏡週刊爆料，指劉向婕洗錢集團去年遭逮捕，就是由徐巧芯丈夫劉彥澧的好友律師羅盛德籌組律師團辯護，並指劉彥澧協助處理被告的律師費，過程律師也向劉說明案情。
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