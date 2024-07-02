快訊

金門爆「食物中毒」事件！24自由行旅客5人下吐下瀉就醫 衛生局採檢送驗

邪門歪道？他說吃滷肉飯「加爆胡椒粉才涮嘴」 網反駁加這個才是正解

豪雨成災鐵公路不通 花蓮秀林鄉和平村今「停班停課」

影／周刊爆徐巧芯夫處理姐洗錢案 劉彥澧：考慮提告

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與杜秉澄夫婦涉替詐騙集團洗錢案，鏡週刊今又爆徐的丈夫劉彥澧幫忙處理律師事宜，指當初講對全案不知情，現被打臉。台中市研考會主委劉彥澧今早提出3點反駁，並考慮提告

劉彥澧說，「本人並未被諮詢、索要或支付過任何與劉向婕官司有關的律師費用。本人亦不知你所提劉向婕涉及的另一案為何。若報導刊出不實消息，本人將考慮提告。」

他說，用一個不相干，且不認識的人，說「好像是、她也不清楚」指劉有付律師費，作為證據。「我完全不能接受。」

鏡週刊爆料，指劉向婕洗錢集團去年遭逮捕，就是由徐巧芯丈夫劉彥澧的好友律師羅盛德籌組律師團辯護，並指劉彥澧協助處理被告的律師費，過程律師也向劉說明案情。

台中市研考會主委劉彥澧今早受訪，指鏡週刊爆他處理姐姐涉洗錢案的律師事宜，他完全無法接受。記者陳秋雲／攝影
台中市研考會主委劉彥澧今早受訪，指鏡週刊爆他處理姐姐涉洗錢案的律師事宜，他完全無法接受。記者陳秋雲／攝影

律師 徐巧芯 提告

延伸閱讀

徐巧芯再爆駐美代表處職場霸凌 外交部：針對個案瞭解

駐美代表處再爆霸凌 徐巧芯：要下屬整天呆坐沒開機電腦前

徐巧芯以行動支持陳玉珍 在綠黨團記者會外站20分鐘

民進黨團開記者會 徐巧芯拿捲尺「量距離」旁聽

相關新聞

影／周刊爆徐巧芯夫處理姐洗錢案 劉彥澧：考慮提告

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與杜秉澄夫婦涉替詐騙集團洗錢案，鏡週刊今又爆徐的丈夫劉彥澧幫忙處理律師事宜，指當初講對全案不...

獨／續押！警政監林明佐涉貪瀆洩密…延押第二期到9月

刑事局警政監林明佐涉洩密博弈業者，今年5月3日遭檢方依組織、貪汙等六罪，聲押獲准，檢、廉後續數波行動，再帶回綽號「小谷」...

嘉義男家裡蹲7年…稱養12貓幫農場抓鼠要兄付薪水 連母都打臉他

嘉義縣蘇姓男子在哥哥農場幫忙，稱說職務主要為馴化12支流浪貓捕捉老鼠，但捕鼠業務結束後無故遭解約，他告上法院要求哥哥確認...

女司機控夫翻拍她「幫人打手槍」對話 沒圖沒真相判無罪

曹姓女公車司機指控蔣姓前夫趁她睡覺，查看她手機裡與朋友的對話，再用他的手機翻拍，一大早跑到客運站找站長告狀，說她「幫人打...

5億高中生配偶「重判1年6個月」 法官批用婚姻藏龐大財產利益…還能拿遺產？

5億高中生命案至今已1年多，同婚配偶夏男周五(6/28)一審被依「共同使公務員登載不實罪」判刑1年半，全案可上訴。

白狼政治獻金案 無罪確定

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂被控未如實申報政治獻金，涉犯政治獻金法等多罪，台北地方法院僅依稅捐稽徵法、刑法使公務員登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。