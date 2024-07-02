快訊

金門爆「食物中毒」事件！24自由行旅客5人下吐下瀉就醫 衛生局採檢送驗

邪門歪道？他說吃滷肉飯「加爆胡椒粉才涮嘴」 網反駁加這個才是正解

豪雨成災鐵公路不通 花蓮秀林鄉和平村今「停班停課」

辱雞排妹「戴綠帽」涉公然侮辱 判網友罰5千

中央社／ 台北2日電

王姓男網友於臉書留言辱罵「雞排妹」鄭家純「爛掉」、「戴綠帽」等文字，遭鄭女提告。士院認為，王男坦承犯行，但未與鄭女和解，日前依公然侮辱罪判處罰金5000元，可上訴。

士林地方法院判決指出，民國111年11月9日臉書（Facebook）粉絲專頁「爆料公社」有網友發文並附上相關新聞連結，標題為「雞排妹才剛宣布『下車』！16天後閃電當日本醫生娘」。

王姓男子於此篇臉書粉絲專頁貼文的留言處，留言辱罵已改名鄭采勻的雞排妹，提及「這種都已經爛掉了還有人要喔，小心娶到她會搗霉一輩子喔，不然就是有可能讓你戴綠帽（討客兄）」等文字。

鄭女認為王男的留言，足以貶損她的人格，因此對王男提出告訴。案經士林地檢署偵查，依公然侮辱罪起訴王男。

士院認為，王男留言提及「爛掉」、「搗霉」、「戴綠帽」，具有輕蔑、鄙視及使人難堪的涵意，足以貶損鄭女的社會評價，這些言語也無益於公共利益的思辨，且是多數人共見共聞的狀況下留言，已逾越一般人可合理忍受的範圍。

士院指出，王男濫用言論自由權，損害鄭女的人格權、名譽權，所為實不足取，惟念及王男犯後始終坦承犯行，尚知悔悟，兼衡犯罪動機、目的、手段等情狀，及未與鄭女達成和解以賠償損失，判處罰金新台幣5000元，如易服勞役，以1000元折算1日，全案可上訴。

公然侮辱 雞排

延伸閱讀

NET律師批基隆淪「警察國家」 東岸商場曾是228發生地

雞排妹現身！「拆樑」第2階連署逼近門檻 謝市府回應了

陳沂自嘲為錢下海鬆口SWAG酬勞 喊話羅志祥合作：心中只有祥祥

陳沂自封「新情色教主」辣模雪碧喊歡迎 被酸比雞排妹更低級這樣回

相關新聞

影／周刊爆徐巧芯夫處理姐洗錢案 劉彥澧：考慮提告

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與杜秉澄夫婦涉替詐騙集團洗錢案，鏡週刊今又爆徐的丈夫劉彥澧幫忙處理律師事宜，指當初講對全案不...

獨／續押！警政監林明佐涉貪瀆洩密…延押第二期到9月

刑事局警政監林明佐涉洩密博弈業者，今年5月3日遭檢方依組織、貪汙等六罪，聲押獲准，檢、廉後續數波行動，再帶回綽號「小谷」...

嘉義男家裡蹲7年…稱養12貓幫農場抓鼠要兄付薪水 連母都打臉他

嘉義縣蘇姓男子在哥哥農場幫忙，稱說職務主要為馴化12支流浪貓捕捉老鼠，但捕鼠業務結束後無故遭解約，他告上法院要求哥哥確認...

女司機控夫翻拍她「幫人打手槍」對話 沒圖沒真相判無罪

曹姓女公車司機指控蔣姓前夫趁她睡覺，查看她手機裡與朋友的對話，再用他的手機翻拍，一大早跑到客運站找站長告狀，說她「幫人打...

5億高中生配偶「重判1年6個月」 法官批用婚姻藏龐大財產利益…還能拿遺產？

5億高中生命案至今已1年多，同婚配偶夏男周五(6/28)一審被依「共同使公務員登載不實罪」判刑1年半，全案可上訴。

白狼政治獻金案 無罪確定

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂被控未如實申報政治獻金，涉犯政治獻金法等多罪，台北地方法院僅依稅捐稽徵法、刑法使公務員登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。