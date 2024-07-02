辱雞排妹「戴綠帽」涉公然侮辱 判網友罰5千

王姓男網友於臉書留言辱罵「雞排妹」鄭家純「爛掉」、「戴綠帽」等文字，遭鄭女提告。士院認為，王男坦承犯行，但未與鄭女和解，日前依公然侮辱罪判處罰金5000元，可上訴。

士林地方法院判決指出，民國111年11月9日臉書（Facebook）粉絲專頁「爆料公社」有網友發文並附上相關新聞連結，標題為「雞排妹才剛宣布『下車』！16天後閃電當日本醫生娘」。

王姓男子於此篇臉書粉絲專頁貼文的留言處，留言辱罵已改名鄭采勻的雞排妹，提及「這種都已經爛掉了還有人要喔，小心娶到她會搗霉一輩子喔，不然就是有可能讓你戴綠帽（討客兄）」等文字。

鄭女認為王男的留言，足以貶損她的人格，因此對王男提出告訴。案經士林地檢署偵查，依公然侮辱罪起訴王男。

士院認為，王男留言提及「爛掉」、「搗霉」、「戴綠帽」，具有輕蔑、鄙視及使人難堪的涵意，足以貶損鄭女的社會評價，這些言語也無益於公共利益的思辨，且是多數人共見共聞的狀況下留言，已逾越一般人可合理忍受的範圍。

士院指出，王男濫用言論自由權，損害鄭女的人格權、名譽權，所為實不足取，惟念及王男犯後始終坦承犯行，尚知悔悟，兼衡犯罪動機、目的、手段等情狀，及未與鄭女達成和解以賠償損失，判處罰金新台幣5000元，如易服勞役，以1000元折算1日，全案可上訴。