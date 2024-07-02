獨／續押！警政監林明佐涉貪瀆洩密…延押第二期到9月

刑事局警政監林明佐涉洩密博弈業者，今年5月3日遭檢方依組織、貪汙等六罪，聲押獲准，檢、廉後續數波行動，再帶回綽號「小谷」的陳姓業者等人，此案截至5月底，已有7人被收押禁見，因林的第一期的2個月將屆滿，檢方以有共犯在逃、串滅證之虞，上月底向台中地院聲請延長羈押，法院裁准，延押林至9月。

刑事局警政監是在今年5月2日在檢、廉的搜索時被帶回，隔天即被檢方以涉犯組織條例、貪汙等6罪，向台中地院聲押獲准，因羈押期即將在本月3日屆滿，台中地檢署承辦檢察官張時嘉，已在上月底時，又向台中地院聲請延長羈押，理由是此案仍有共犯在逃，羈押理由仍在。

台中地院裁定，此案林明佐的犯罪嫌疑、法定羈押事由、羈押之必要仍在，也沒有刑事訴訟法第114條不得羈押的情形，認為仍有羈押必要，裁准延長羈押。

檢、廉在5月初展開三波行動後，連月來隱藏在媒體關注下，持續鴨子划水辦案，陸續釐清此案的犯罪網絡、金流、共犯等證據，加上此案李姓共犯逃亡菲律賓，上月底才鎖定他，外傳近日將返回台灣接受訊問，此對象到案，將有助於勾勒此案的犯罪輪廓，近期檢、廉也將陸續通知證人、未羈押被告，釐清涉案程度。

台中地檢署偵辦警政監林明佐貪汙洩密案，5月初先羈押林明佐獲准後，同案被告徐培菁以300萬元交保，後續兩波行動再帶回「九州天下博弈網」的幕後負責人、綽號「小谷」的陳姓男子等人，其中有6人遭羈押獲准，包括過去曾因「周政保案」遭電視台開除的史姓前媒體人。