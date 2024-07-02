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女司機控夫翻拍她「幫人打手槍」對話 沒圖沒真相判無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

曹姓女公車司機指控蔣姓前夫趁她睡覺，查看她手機裡與朋友的對話，再用他的手機翻拍，一大早跑到客運站找站長告狀，說她「幫人打手槍」。新北地檢署依妨害秘密罪起訴蔣，新北地院發現曹女對手機該如何解鎖的說法多變，且「我月經來不方便，我幫你打手槍」這句話無任何影像檔，判蔣無罪，台灣高等法院駁回檢方上訴確定。

蔣和曹女前年5月25日起爭執，當天就離婚。

檢方起訴指出，2022年5月25日凌晨，蔣趁著曹女熟睡，拿起曹女的手機查看對話紀錄，再用自己的手機翻拍，竊錄曹女的隱私談話，涉犯刑法「無故以照相竊錄他人非公開之談話」罪。

蔣姓男子表示，凌晨5點他起床上廁所，回床上時看到妻子的手機螢幕是亮的，她背靠在床板上，左手抓握著手機睡著了，拇指壓在螢幕上，他靠近時就看到了訊息內容，便叫醒妻子，兩人爭吵。

新北地院審理時，發現曹女先是說手機都用指紋解鎖，偵訊時又改稱設有數字密碼，法院審理時又說手機螢幕有鎖定，手機是日常頻繁使用的工具，難以想像會連怎麼啟用都說不清楚，證詞可信度低。曹女搬出「女兒」，說女兒告知父親有解鎖、翻拍她的手機，但語焉不詳。蔣否認翻拍，也否認有跟女兒說過抓妻子的手指「解鎖」取得對話內容。

同日早上8點，蔣姓男子到妻子上班的客運站找葉姓站長，想知道妻子和誰交往。曹女指稱蔣散布她的露骨對話內容，但當時在吸菸區抽菸的柯姓駕駛證稱，印象中有聽到蔣和葉姓站長說訊息對話內容有「我月經來不方便，我幫你打手槍」，但他不清楚是和誰對話，也沒看到蔣把手機拿給葉看。

葉姓站長因想確認曹女外遇對象是哪一名駕駛，蔣曾出示情夫的大頭照，葉證稱「照片應該也是擷圖來的」，但沒有看到完整圖像。新北地院認為曹女沒有親見蔣拍攝她私密對話的照片，本案也沒有扣到任何檔案，蔣是不是真的有翻拍大有疑問，依「罪證有疑，利歸被告」原則，判蔣無罪。

檢方上訴，指蔣曾自己說有翻拍對話內容，曹女的指控應不是假的。但高院認為檢方無法舉證蔣有偷拍，反覆爭執無理，判上訴駁回。

曹姓女公車司機指控蔣姓前夫趁她睡覺，查看她手機裡與朋友的對話，再用他的手機翻拍，新北地檢署依妨害秘密罪起訴蔣。新北地院認為曹女多詞多變，且查無任何翻攝影像檔，判蔣無罪，台灣高等法院駁回檢方上訴確定。示意圖／ingimage
曹姓女公車司機指控蔣姓前夫趁她睡覺，查看她手機裡與朋友的對話，再用他的手機翻拍，新北地檢署依妨害秘密罪起訴蔣。新北地院認為曹女多詞多變，且查無任何翻攝影像檔，判蔣無罪，台灣高等法院駁回檢方上訴確定。示意圖／ingimage

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