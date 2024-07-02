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白狼政治獻金案 無罪確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂被控未如實申報政治獻金，涉犯政治獻金法等多罪，台北地方法院僅依稅捐稽徵法、刑法使公務員登載不實判張八月徒刑，得易科罰金；檢方就張無罪部分上訴，台灣高等法院認為檢察官未提出新證據，昨駁回確定。

同案被告包括張安樂兒子張瑋，與前、後任統促黨主席李新一、張馥堂，黨工張陳淑媜、張瑋妻子王姝茵。

台北地檢署起訴指出，統促黨二○○六年間成立時，未設政治獻金專戶，張安樂與李新一、張陳淑媜卻收受個人捐贈政治獻金，犯政治獻金相關舊法。張瑋經營「華夏大地」旅行社，二○一○年十一月辦公司登記時，向友人借款六百萬元作登記資本，涉嫌驗資不實、犯公司法、違反商業會計法、偽造文書罪。

檢察官也指控張安樂、張瑋、王姝茵聯合侵占「華夏大地」旅行社資產一三八九萬元；二○一四、一五年由韜略公司匯給華夏大地旅行社的八九六萬元也遭挪用，涉犯業務侵占罪。

檢方指控繁複，但北院僅依違反稅捐稽徵法、刑法使公務員登載不實兩罪判八月得易科罰金之刑。

張安樂未上訴，所犯兩罪罪刑確定。檢察官就張無罪部分上訴，高院認為檢察官沒有提出新證據，卻任意指摘判決不當，昨天駁回，不能再上訴第三審。

張安樂 政治獻金 檢察官

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