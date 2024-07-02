欠七千萬元稅費不繳…黃立雄禁奢 檢舉獎金最高百萬

「貴婦奈奈」男友的父親黃立雄（右）。圖／聯合報系資料照片 逃亡加拿大的網紅「貴婦奈奈」男友父親、台大醫院前婦產科醫師黃立雄積欠七千萬元稅、費不繳，行政執行署對他發出「禁奢令」，昨天再發檢舉公告，如有民眾發現黃違反命令提出檢舉屬實，將提供三至十萬元獎金；因而協助行政執行署追回欠稅款，則核發一百萬元獎金。

依行政執行署檢舉公告，黃立雄目前人被台北地檢署限制住居在新北市樹林區，每晚須以監控手機自拍向監控中心回報行蹤。

黃立雄與兒子黃博健、「貴婦奈奈」（蘇陳端）創立「杏立博全」醫美診所，二○一八年十一月惡性倒閉詐騙客戶二億元後，舉家潛逃加拿大；二○二四年五月加拿大邊境服務局將黃立雄夫妻遣返回台，五月三日黃立雄移送台北地檢署歸案，依詐欺等罪嫌以五十萬元交保。

行政執行署調查指出，黃立雄積欠二○一四年、二○一五年、二○一七年、二○一八年等四年度綜合所得稅及罰鍰，加計欠繳個人健保費、違反醫療法等罰鍰，共欠款七一三○萬九三二二元未繳納。

行政執行署士林分署今年五月、六月通知黃立雄到案說明，黃未提出清償計畫，行政執行官於是對黃立雄核發「禁奢令」。

依規定，黃立雄被禁奢項目包括禁止投資股票、期貨；購買、租賃或使用二千元以上商品或服務，禁止搭乘計程車、高鐵、飛機，去酒店、夜店、舞廳、ＫＴＶ、四星級飯店消費，每月生活費不得超過二萬四千元等。行政執行署昨再對黃立雄發出檢舉獎勵公告，民眾如果發現有隱匿資產拒不清償欠稅，將提供三至十萬元獎金。