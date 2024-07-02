欠稅大戶 黃任中家族居首

已故名人黃任中家族，蟬聯欠稅榜首。 圖／聯合報系資料照片

財政部昨公布欠稅大戶名單，多是老面孔，已故股市聞人黃任中以欠稅十九點四億元蟬聯個人欠稅「榜首」，企業欠稅最高的還是環亞大飯店的廿一點八億元。今年欠稅大戶新面孔是太子汽車、萬泰銀行創辦人許勝發之妻許鄭温温，以積欠遺產稅五點二一億元排名第七。

財政部每年七月一日公布欠稅大戶，公告標準是個人累計欠稅金額逾一千萬元、營利事業累計欠稅逾五千萬元確定案件。今年度欠稅大戶全國件數九一五件、欠稅金額八九五點一二億元，比去年減少十六件、減少卅一點九七億元。財稅官員說，原因是部分稅款已繳納，或十五年的追稅期滿註銷。

個人欠稅大戶中，黃任中積欠綜所稅加計罰鍰，總金額達十九點四億元；第二名為高雄黃承志家族、欠綜所稅和遺產稅合計約十五點一億元；黃任中姊姊夏黃新平欠綜所稅十二點六億元，為第三名；台南魏述堯家族等十三人，欠下約八點一億元遺產稅與贈與稅排名第四，第五名則為欠贈與稅約六點九億元的淡水農民李秀隆。

黃任中與夏黃新平合計欠稅約卅二億元，加上黃另一姊姊黃燕平欠稅一點六九億元，合計家族欠稅約卅三點六八億元。黃任中之子黃若谷一一一年因追稅期滿不再公告，欠稅十九億元當年一筆勾銷。第十一名潛逃海外的前東帝士創辦人陳由豪欠稅四點三二億元，名下十八筆土地先前法拍一標流標。

許鄭温温一○八年七月過世，遺產稅欠稅五點二一億元；她出身大稻埕望族，么女許嫻嫻嫁給新光金控前董事長吳東進。許鄭温温子女拋棄繼承，遺產管理人為律師王志超，預期將對其留下的不動產遺產進行拍賣。

企業方面，欠稅金額最高仍是環亞大飯店，積欠營所稅、營業稅連同罰鍰共廿一點八億元。「金錢豹」旗下松竹皇宮大酒店、紅頂酒家分別欠稅十一點六億、十點九一億元，分居二、三名。曾為ＬＥＤ股王的東貝光電，董座吳慶輝涉假交易詐貸，欠稅五點二三億元，排名第十四。靠買賣靈骨塔吸金上百億元的展雲，被潛逃的國寶總裁朱國榮吃下，也欠稅五點一二億元，排第十六名。

財政部二○一○年起年年公開重大欠稅案件，但前廿名欠稅大戶幾乎多為熟面孔。財政部表示，清理欠稅是各稅捐稽徵機關重點工作之一，與法務部多年來建立合作機制，並與行政執行署加強聯繫，積極查調納稅人可供執行財產。