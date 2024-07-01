國民黨總統大選廣告控「賴品妤父親是門神」？ 侯友宜不起訴確定

總統大選前，時任雲豹能源董事長賴勁麟認為，國民黨製播的一支競選廣告指控他擔任特定群體的門神、掩護雲豹能源瓜分台南光電產業內容不實，提告時任國民黨總統候選人侯友宜，涉犯公然侮辱及加重誹謗。台北地檢署偵辦後，將侯友宜處分不起訴。賴勁麟不服，聲請再議，台灣高等檢察署今駁回再議，侯友宜不起訴確定。

去年10月間，國民黨在侯友宜YouTube頻道播出一系列競選廣告，其中一支「侯友宜來改變打貪篇EP.5」廣告畫面出現「雲豹能源發財？」「台南光電利益」、「誰獨霸？」「一手遮天發國難財？」等字，右側門神頭像為賴勁麟，大門上方匾額寫著「新潮流」，左右兩側紅燈籠分別寫著「四季進財」等字，影片全長30秒。

賴勁麟認為，該廣告不實指控及辱罵他擔任特定群體的門神、掩護雲豹能源公司瓜分、獨霸與台南光電產業有關的幾千億利益，使閱覽該廣告的民眾誤認他有廣告所指的相關行為，提告侯友宜涉犯公然侮辱及加重誹謗等罪。

侯友宜否認有妨害名譽犯行，辯稱該廣告是由競選總部委由廣告公司製作，由時任競選總部執行長金溥聰拍定決行，對於廣告有關賴勁麟部分一無所悉，雲豹公司能源事件為可受公評之事。

同系列的廣告也前農業部長陳吉仲、前衛福部長陳時中、前宜蘭縣長林聰賢及前行政院副院長鄭文燦等人的頭像，繪製成門神。對此，鄭文燦曾提告侯友宜及金溥聰涉嫌加重誹謗，全案獲不起訴處分。當時金溥聰供稱，競選廣告是由他負責，他請廣告公司從媒體報導蒐集素材，侯友宜不負責廣告；門神是廣告人的創意，宗教上意義是正面的，在政治方面則使人質疑，廣告中使用問號表示質疑，期待受質疑者能出面說明。