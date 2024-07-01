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夏克立穿戴護腰、手抱兔娃娃出庭 官司纏訟近2年 預計7月10日辯結

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

黃嘉千與老公夏克立2022年7月爆出婚變後，雙方16年婚姻對簿公堂，官司纏訟近2年，士林地方法院今開言詞辯論庭，夏克立穿戴護腰，手中抱著一隻淺紫色兔娃娃出庭，庭後已不見手上的兔娃娃。夏克立說，目前什麼東西都不能講，穿戴的護腰則是因為搭飛機回來，坐太久需要護腰。全案士林地院7月10日上午10點30分再開庭，預計全案將辯論終結。

今天下午士林地院再開庭，夏克立撐傘抵達，手中還抱著一隻淺紫色兔子娃娃。他說，「我現在好像什麼東西都不能講，會被放進監獄，不好意思」。法官今開庭半小時，夏克立步出法庭後尷尬的說「還是不能講」，對於稍早手中的兔娃娃已不在手上，是否交給對方？夏克立說，這也不能講。

夏克立今天穿戴護腰出庭，腰部是否受傷？夏克立對於自己的身體狀況隨即開口，因今天早上搭飛機回來，醫師有說如果坐太久，會需要戴上護腰。黃嘉千今則委由律師出庭，律師庭後沒受訪，隨即離開。全案法官定今年7月10日上午10點30分再開庭，預計將辯論終結。

黃嘉千向夏克立提出離婚訴訟，官司經歷近2年纏訟，日前黃嘉千聲請保護令，士林法院也核發保護令。對此，夏克立透過律師發聲明指出，暫時保護令所為認定，本人深感遺憾，惟就聲請人主張的情節並不實在，特別是死亡威脅的部分，但因苦無適當答辯機會，以致法院審理結果有所誤會，本人將在後續通常保護令之審理中，提出答辯。

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夏克立今穿戴護腰出庭。記者蕭雅娟/攝影
夏克立今穿戴護腰出庭。記者蕭雅娟/攝影
夏克立抱著一隻淺紫色兔子娃娃現身法庭。記者蕭雅娟/攝影
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保護令 娃娃 律師

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