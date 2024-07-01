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婦聯會是國民黨附隨組織？ 主委雷倩：對判決有信心
中華民國婦女聯合會不滿被不當黨產委員會認定為國民黨附隨組織興訟，雙方纏訟7年；台北高等行政法院今天開庭完成準備程序，訂8月26日言詞辯論，法官給雙方4小時時間，預計當天言詞辯論終結，之後訂宣判庭期。
婦聯會主委雷倩表示，本案歷經23次準備程序，過去7年來法官詳細調查婦聯會是否屬於國民黨的附隨組織，目前為止，黨產會從未指明婦聯會由國民黨附隨組織脫離成為不是附隨組織，是全案重要爭點。
雷倩說，大法官解釋認為黨產條例第4條第2款沒有違憲，既然不違憲，婦聯會在實質上即不是國民黨的附隨組織，並且沒有任何脫不脫離的可能性，且在整個程序上也沒有看到黨產會提出有關舉證。
雷倩表示，婦聯會在法院23次準備庭開庭中，對法官提出的每一問題都直球對決，因此對未來的言詞辯、判決結果充滿信心。
婦聯會因無法交代勞軍捐款流向，2017年與內政部、黨產會展開協商，三方2017年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐343億元給國庫、同意旗下4個基金會將完成董事會改選納入社會公益人士等。
不過，黨產會2017年2月1日認定婦聯會為國民黨附隨組織，名下財產包括385億元立即被凍結，須經黨產會同意才可以動用，黨產會認為，婦聯會主要人事、財務、業務曾被國民黨實質控制，認定婦聯會是國民黨的附隨組織。
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