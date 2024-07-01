質疑立院擴權監察院也遞件 「4憲政機關」皆聲請釋憲創紀錄

國會改革法案6月26日生效，民進黨立法院黨團、行政院、總統接連聲請法規範憲法審查與暫時處分，監察院今天下午也由監察調查處長楊昌憲與律師李元德「接力」，創下四個憲政機關針對一事件皆提釋憲的紀錄。

監察院秘書長李俊俋日前表示，監察調查權是憲法賦予監察院的核心職權，專屬監察院行使，「立法院職權行使法修正案」部分條文擴大調查的規定，侵害憲法所賦予監察院的核心職權。

李俊俋指司法院釋字585號是「補充」，並非取代釋字325號，立法院調查權非行政責任或刑事責任追訴，監察調查權與司法偵查權不同，立委不該再扮演檢察官或監察委員的角色，立法院職權行使法第45、47條與59條恐違反立法與監察之權力分立。李稱，未來若監察院與立法院調查結果歧異，將導致公務人員無所適從，混亂政府運作。

李也說我國將國際人權兩公約國內法化，其中第4條規定，政府機關行使職權應避免侵害人權，但三讀修正通過的立法院職權行使法第47、48、50之1、50之2、59之3與59之4的規定，過度擴張立院調查權，欠缺行使調查權的構成要件與法律正當程序。相關條文違憲疑慮甚高。

楊昌憲今表示，監察院將靜候憲法法庭公正的處理。

上周五，憲法法庭已評決受理民進黨團聲請案，另兩案也已分案。