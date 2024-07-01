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質疑立院擴權監察院也遞件 「4憲政機關」皆聲請釋憲創紀錄

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
監察院今天下午由監察調查處處長楊昌憲與律師李元德至憲法法庭遞交釋憲、暫時處分聲請書。記者王宏舜／攝影
監察院今天下午由監察調查處處長楊昌憲與律師李元德至憲法法庭遞交釋憲、暫時處分聲請書。記者王宏舜／攝影

國會改革法案6月26日生效，民進黨立法院黨團、行政院、總統接連聲請法規範憲法審查與暫時處分，監察院今天下午也由監察調查處長楊昌憲與律師李元德「接力」，創下四個憲政機關針對一事件皆提釋憲的紀錄。

監察院秘書長李俊俋日前表示，監察調查權是憲法賦予監察院的核心職權，專屬監察院行使，「立法院職權行使法修正案」部分條文擴大調查的規定，侵害憲法所賦予監察院的核心職權。

李俊俋指司法院釋字585號是「補充」，並非取代釋字325號，立法院調查權非行政責任或刑事責任追訴，監察調查權與司法偵查權不同，立委不該再扮演檢察官或監察委員的角色，立法院職權行使法第45、47條與59條恐違反立法與監察之權力分立。李稱，未來若監察院與立法院調查結果歧異，將導致公務人員無所適從，混亂政府運作。

李也說我國將國際人權兩公約國內法化，其中第4條規定，政府機關行使職權應避免侵害人權，但三讀修正通過的立法院職權行使法第47、48、50之1、50之2、59之3與59之4的規定，過度擴張立院調查權，欠缺行使調查權的構成要件與法律正當程序。相關條文違憲疑慮甚高。

楊昌憲今表示，監察院將靜候憲法法庭公正的處理。

上周五，憲法法庭已評決受理民進黨團聲請案，另兩案也已分案。

司法院 監察院 立法院

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