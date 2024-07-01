黃嘉千離婚官司獲保護令 夏克立抱兔子娃娃再出庭：還不能對外講
黃嘉千與老公夏克立2022年7月爆出婚變後，雙方16年婚姻對簿公堂，官司纏訟近2年，日前士林地方法院核發保護力，等於證實夏克立家暴事實，今天士林地院再開庭，夏克立撐傘抱著一隻淺紫色兔娃娃出庭，夏克立表示，目前不能對外說明；黃則由律師出庭。
黃嘉千向夏克立提出家暴離婚訴訟，官司經歷近2年的纏訟，日前黃嘉千聲請保護令，士林法院也核發保護令。
對此，夏克立透過律師發聲明指出，暫時保護令所為認定，本人深感遺憾，惟就聲請人主張的情節並不實在，特別是死亡威脅的部分，但因苦無適當答辯機會，以致法院審理結果有所誤會，本人將在後續通常保護令之審理中，提出答辯。
今天下午士林地院再開庭，夏克立撐傘，手中還抱著一隻淺紫色兔子娃娃現身法庭。他指出，現在還不能講，先步入法庭。黃嘉千則委由律師出庭。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言