黃嘉千離婚官司獲保護令 夏克立抱兔子娃娃再出庭：還不能對外講

黃嘉千與老公夏克立2022年7月爆出婚變後，雙方16年婚姻對簿公堂，官司纏訟近2年，日前士林地方法院核發保護力，等於證實夏克立家暴事實，今天士林地院再開庭，夏克立撐傘抱著一隻淺紫色兔娃娃出庭，夏克立表示，目前不能對外說明；黃則由律師出庭。

黃嘉千向夏克立提出家暴離婚訴訟，官司經歷近2年的纏訟，日前黃嘉千聲請保護令，士林法院也核發保護令。

對此，夏克立透過律師發聲明指出，暫時保護令所為認定，本人深感遺憾，惟就聲請人主張的情節並不實在，特別是死亡威脅的部分，但因苦無適當答辯機會，以致法院審理結果有所誤會，本人將在後續通常保護令之審理中，提出答辯。

今天下午士林地院再開庭，夏克立撐傘，手中還抱著一隻淺紫色兔子娃娃現身法庭。他指出，現在還不能講，先步入法庭。黃嘉千則委由律師出庭。

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