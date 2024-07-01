快訊

質疑立院擴權監察院也遞件 「4憲政機關」皆聲請釋憲創紀錄

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

黃嘉千離婚官司獲保護令 夏克立抱兔子娃娃再出庭：還不能對外講

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

黃嘉千與老公夏克立2022年7月爆出婚變後，雙方16年婚姻對簿公堂，官司纏訟近2年，日前士林地方法院核發保護力，等於證實夏克立家暴事實，今天士林地院再開庭，夏克立撐傘抱著一隻淺紫色兔娃娃出庭，夏克立表示，目前不能對外說明；黃則由律師出庭。

黃嘉千向夏克立提出家暴離婚訴訟，官司經歷近2年的纏訟，日前黃嘉千聲請保護令，士林法院也核發保護令。

對此，夏克立透過律師發聲明指出，暫時保護令所為認定，本人深感遺憾，惟就聲請人主張的情節並不實在，特別是死亡威脅的部分，但因苦無適當答辯機會，以致法院審理結果有所誤會，本人將在後續通常保護令之審理中，提出答辯。

今天下午士林地院再開庭，夏克立撐傘，手中還抱著一隻淺紫色兔子娃娃現身法庭。他指出，現在還不能講，先步入法庭。黃嘉千則委由律師出庭。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

夏克立抱著一隻淺紫色兔子娃娃現身法庭。記者蕭雅娟/攝影
夏克立抱著一隻淺紫色兔子娃娃現身法庭。記者蕭雅娟/攝影
夏克立抱著一隻淺紫色兔子娃娃現身法庭。記者蕭雅娟/攝影
夏克立抱著一隻淺紫色兔子娃娃現身法庭。記者蕭雅娟/攝影
夏克立抱著一隻淺紫色兔子娃娃現身法庭。記者蕭雅娟/攝影
夏克立抱著一隻淺紫色兔子娃娃現身法庭。記者蕭雅娟/攝影

保護令 夏克立 娃娃 律師 黃嘉千

延伸閱讀

貼文指稱夏克立「被人養的狗」 戲說台灣女演員陳蔓菲今遭起訴

獨／與夏克立離婚真實內幕？黃嘉千驚人預告：驚心動魄

夏克立離開台灣了！向警方提2控訴 受到「從未懷疑過的人」威脅

法院認定家暴事實 夏克立律師發5點聲明回應

相關新聞

獨／印尼女懷孕4月...在北市婦產科就診 打麻醉突無生命跡象送醫亡

一名懷孕的印尼籍女子昨天前往台北市某婦產科診所看診，女醫生打麻醉後正要動手術，沒想到該名女子突然沒有生命跡象，送醫搶救一...

黃嘉千離婚官司獲保護令 夏克立抱兔子娃娃再出庭：還不能對外講

黃嘉千與老公夏克立2022年7月爆出婚變後，雙方16年婚姻對簿公堂，官司纏訟近2年，日前士林地方法院核發保護力，等於證實...

桃園暑假嚴查改裝車 12違規熱點曝光

暑假來臨，桃園市環保局為避免「山道猴子」擾民，針對違規熱點加強稽查，上周六晚間就查獲8輛機車排氣噪音超標，立即告發並限期...

健身房進駐高檔住宅遭抵制 區權人建商告贏管委會

持有高雄左營區「花賞大廈」1、2樓及地下室專有部分的京城建設，計畫將持分部分租給健身房，住戶不滿開會修改規約抵制，建商不...

影／詐團車手凌晨違規停車慘了 警盤查獲89萬現金、人頭金融卡

詐騙集團陳姓車手，日前凌晨在北市民生東路一段違規停車，警方巡邏發現上前盤查，陳男緊張冒冷汗，警方立即識破陳男是警方鎖定的...

禁養寵物、禁開餐廳、陽台禁菸 社區規約百百款糾紛多

台中國美館周邊大樓林立，有社區規約要求「寵物不落地」，還開罰住戶10多萬元。社區為提高生活品質，規約百百種，除了寵物問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。