桃園暑假嚴查改裝車 12違規熱點曝光

暑假來臨，桃園市環保局為避免「山道猴子」擾民，針對違規熱點加強稽查，上周六晚間就查獲8輛機車排氣噪音超標，立即告發並限期改善。市府也表示，將聯合基北北等縣市，向中央提案針對第5至6期車的噪音管制標準加嚴、訂定夜間機動車輛噪音管制標準及提高裁處金額，維護民眾生活品質。

為改善噪音車擾民問題，環保局規畫環警監聯合攔檢，統計「靜桃專案」執行至今年5月31日止，共檢驗3926件、噪音超標告發案件數共2153件，告發率達54.8％，裁罰金額高達526萬6800元。

市府也在全市各熱點道路布建聲音照相科技執法設備，環保局表示，目前已裝設27套，未來將持續增加；過去移動式監測設備需要人力在旁監控，現已運用AI智慧監控科技逐步朝無人化遠端操作執行，提昇噪音取締效率。

環保局指出，聲音照相系統目前採不定點、不定時方式執行，取締路段包括桃園區中路重劃區、小檜溪重劃區，八德區八德擴大重劃區、公園路、平鎮區環南路、中豐路，龜山區萬壽路、大坪頂地區，蘆竹區奉化路、中山路，以及重機騎士最愛的台七乙線、羅馬公路等其他民眾陳情熱區路段。因應暑假將加強各大夜景區和跑山熱點。

上周環保局已與警察局、監理站組成聯合稽查小組，出動17人聯合執行暑期同步取締改裝噪音車勤務，共攔查4輛大型重型機車和17輛普通重型機車，經現場檢測，其中3輛大型重型機車和5輛普通重型機車排氣噪音超過標準，立即告發並限期改善。