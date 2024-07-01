快訊

質疑立院擴權監察院也遞件 「4憲政機關」皆聲請釋憲創紀錄

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園暑假嚴查改裝車 12違規熱點曝光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

暑假來臨，桃園市環保局為避免「山道猴子」擾民，針對違規熱點加強稽查，上周六晚間就查獲8輛機車排氣噪音超標，立即告發並限期改善。市府也表示，將聯合基北北等縣市，向中央提案針對第5至6期車的噪音管制標準加嚴、訂定夜間機動車輛噪音管制標準及提高裁處金額，維護民眾生活品質。

為改善噪音車擾民問題，環保局規畫環警監聯合攔檢，統計「靜桃專案」執行至今年5月31日止，共檢驗3926件、噪音超標告發案件數共2153件，告發率達54.8％，裁罰金額高達526萬6800元。

市府也在全市各熱點道路布建聲音照相科技執法設備，環保局表示，目前已裝設27套，未來將持續增加；過去移動式監測設備需要人力在旁監控，現已運用AI智慧監控科技逐步朝無人化遠端操作執行，提昇噪音取締效率。

環保局指出，聲音照相系統目前採不定點、不定時方式執行，取締路段包括桃園區中路重劃區、小檜溪重劃區，八德區八德擴大重劃區、公園路、平鎮區環南路、中豐路，龜山區萬壽路、大坪頂地區，蘆竹區奉化路、中山路，以及重機騎士最愛的台七乙線、羅馬公路等其他民眾陳情熱區路段。因應暑假將加強各大夜景區和跑山熱點。

上周環保局已與警察局、監理站組成聯合稽查小組，出動17人聯合執行暑期同步取締改裝噪音車勤務，共攔查4輛大型重型機車和17輛普通重型機車，經現場檢測，其中3輛大型重型機車和5輛普通重型機車排氣噪音超過標準，立即告發並限期改善。

環保局表示，在第6次「基北北桃環保交流合作平台」上，4市研議針對第5至6期車原地機動車輛噪音管制標準更加嚴格、訂定夜間機動車輛噪音管制標準及提高裁處金額等議題，後續將連署向中央提案。

暑假來臨，桃園市政府組成聯合稽查小組，針對改裝車違規熱點加強稽查。圖／桃園市環保局提供
暑假來臨，桃園市政府組成聯合稽查小組，針對改裝車違規熱點加強稽查。圖／桃園市環保局提供

噪音 環保局 重劃區

延伸閱讀

無薪假近3年新低 花蓮產業是否回溫仍視暑假人潮

暑假好熱！ 溪頭氣溫低平地8度 連續3天入園數破8千人

暑假看拒菸動畫 嘉縣衛生局：抽限量Q寶零錢包

蘇花改中仁隧道暑假封閉施工遭反彈 4日恢復通行

相關新聞

獨／印尼女懷孕4月...在北市婦產科就診 打麻醉突無生命跡象送醫亡

一名懷孕的印尼籍女子昨天前往台北市某婦產科診所看診，女醫生打麻醉後正要動手術，沒想到該名女子突然沒有生命跡象，送醫搶救一...

黃嘉千離婚官司獲保護令 夏克立抱兔子娃娃再出庭：還不能對外講

黃嘉千與老公夏克立2022年7月爆出婚變後，雙方16年婚姻對簿公堂，官司纏訟近2年，日前士林地方法院核發保護力，等於證實...

桃園暑假嚴查改裝車 12違規熱點曝光

暑假來臨，桃園市環保局為避免「山道猴子」擾民，針對違規熱點加強稽查，上周六晚間就查獲8輛機車排氣噪音超標，立即告發並限期...

健身房進駐高檔住宅遭抵制 區權人建商告贏管委會

持有高雄左營區「花賞大廈」1、2樓及地下室專有部分的京城建設，計畫將持分部分租給健身房，住戶不滿開會修改規約抵制，建商不...

影／詐團車手凌晨違規停車慘了 警盤查獲89萬現金、人頭金融卡

詐騙集團陳姓車手，日前凌晨在北市民生東路一段違規停車，警方巡邏發現上前盤查，陳男緊張冒冷汗，警方立即識破陳男是警方鎖定的...

禁養寵物、禁開餐廳、陽台禁菸 社區規約百百款糾紛多

台中國美館周邊大樓林立，有社區規約要求「寵物不落地」，還開罰住戶10多萬元。社區為提高生活品質，規約百百種，除了寵物問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。