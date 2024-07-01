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健身房進駐高檔住宅遭抵制 區權人建商告贏管委會

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

持有高雄左營區「花賞大廈」1、2樓及地下室專有部分的京城建設，計畫將持分部分租給健身房，住戶不滿開會修改規約抵制，建商不滿對管委會提告，橋頭地院審理後，認為管委會限制專有部分使用，違反公寓大廈管理條例規定，判管委會決議無效，全案上訴後，二審見解相同，再判管委會決議無效。

「花賞大廈」為京城建設所興建，京城並持有該大樓1、2樓產權，原本作為超市，2019年1月申請變更為商業用途，該年8月京城與world gym簽約，將地上1、2樓及地下室1樓專用部分租給world gym。

但管委會不滿，2019年底為此召開區分所有權人會議，並通過修改「花賞大廈管理規約」，健身房比照舞廳、酒店、電玩、賭場、神壇、汽機車修理店等行業均為禁止營業項目，違者可報警並強制斷水斷電。

管委會新修正的規約，形同否決健身房進駐，氣得建商對大樓管委會提告，主張區分所有權人有權自由使用其專有部分，該大廈1、2樓及地下1樓空間為他們獨有的商業空間，住戶會議無權限制或剝奪其使用權，要求法院撤銷管委會決議。

橋頭地院審理後，法官認為區分所有權人會議的決議，需要經區權人同意，相關限制也要符合平等、比例原則。京城建設將1、2樓變更為商業空間，符合都市計劃法及建築法等相關規定，大廈結構、用水均符合法規。

另外，健身房是否擾民，還有噪音管制標準可約束，依公寓大廈管理條例規定，除法律另有限制外，區權人對其專有部分，得自由使用、收益、處分，並排除他人干涉，該決議僭越公管條例規定，屬違反法令，會議所作決議應為無效，判決管委會敗訴。

管委會不服上訴，高雄高分院合議庭認為，委會未能舉證因經營健身房、運動休閒業將致生噪音、震動、承載等問題，卻在決議內增加法律所無的限制，違反公寓大廈管理條例等規定，見解同一審法官，再判管委會決議無效。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

健身房 公寓 管委會

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