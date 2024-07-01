影／詐團車手凌晨違規停車慘了 警盤查獲89萬現金、人頭金融卡
詐騙集團陳姓車手，日前凌晨在北市民生東路一段違規停車，警方巡邏發現上前盤查，陳男緊張冒冷汗，警方立即識破陳男是警方鎖定的車手，隨即從車上查獲新台幣89萬餘元和金融卡14張等證物，全案依洗錢、詐欺罪嫌送辦。
中山警方指出，陳男近期在台北市大直地區，提領多筆現金的詐團車手，警方專案小組鎖定，報請在台北地檢署指揮拘提，但陳男居無定所到處躲藏，尚未拘提到案，今年6月23日凌晨1時許，在民生東路一段上違規停車，警方上前盤查立即識破他的車手身分。
陳男面對警方盤查，神情緊張、不斷冒冷汗，警方從他的車上查獲，新台幣89萬餘元、金融卡14張、智慧型手機2具、筆記型電腦1部，將他帶回派出所偵辦，全案依洗錢、詐欺等罪嫌送辦。
中山分局指出，今年1月起迄今，執行防詐工作，共攔阻詐騙案件141件，總計金額新台幣1億2千5百萬餘元；查獲詐團、車手計有120件240人。警方呼籲，民眾如接獲陌生來電或社群軟體陌生訊息，一定要謹記反詐騙三要訣，「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，多一分警惕、少一分損失。
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