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提升打詐戰力 彰化地檢署7名檢察官助理報到

中央社／ 彰化1日電

為提升檢察機關打擊詐欺犯罪戰力，彰化地方檢察署獲配7名檢察官助理並於今天報到，近期將進行密集職前教育訓練，期滿合格後將投入打詐工作，為彰檢注入新血。

彰化地檢署透過新聞稿指出，因應詐騙案件層出不窮，行政院頒訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，期盼能迅速有效打擊詐欺犯罪。

彰化地檢署去年10月起聘僱5名檢察官助理，在今年執行全台第一波打詐專案（113年5月24日至6月14日），共查獲水房1座、人頭帳戶171個、車手27人、羈押5人、查扣現金新台幣1319萬5200元及汽車1輛。

彰檢表示，今天增添7名新血，且每名檢察官助理均來自國內各大專院校法律相關科系，未來將協助檢察官辦理詐欺案件等相關刑事偵查業務，相信能有效提升地檢署偵辦犯罪量能。

新聞稿指出，彰化地檢署將持續加強團隊懲詐查緝，落實追贓返還、填補被害人損害，未來強化反詐宣導，盼有效遏止詐欺犯罪。

彰化 檢察官 詐欺

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