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民眾市區騎車「翹孤輪」 桃園警：若屬實將開罰

中央社／ 桃園1日電

桃園警方接獲檢舉，有機車騎士在市區道路以前輪騰空「翹孤輪」方式騎乘，經詳細比對後今天已通知車主及實際駕駛人說明，如果查證違規屬實，將依道路交通管理處罰條例開罰。

桃園市政府警察局桃園分局交通組長林健祥接受媒體聯訪說，這些行為在人車密集市區道路可能釀成嚴重事故，除可依法處新台幣6000元到3萬6000元罰鍰、吊扣牌照半年，嚴重甚至可能觸犯中華民國刑法妨害公眾往來通行安全罪。如果是無照騎車，至少再罰1萬2000元。

林健祥說，7月1日起到8月31日為暑期青春專案期間，桃園分局6月28日起連3天晚間舉辦雷霆除暴專案，擴大臨檢結合酒駕及防制危駕勤務，並高強度臨檢青少年易聚集逗留場所，後續也將加強相關勤務，呼籲家長留意孩子生活作息，讓青少年有優質安全暑假。

桃園 臨檢

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