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獨／印尼女懷孕4月...在北市婦產科就診 打麻醉突無生命跡象送醫亡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一名懷孕的印尼籍女子昨天前往台北市某婦產科診所看診，女醫生打麻醉後正要動手術，沒想到該名女子突然沒有生命跡象，送醫搶救一小時宣告不治。警方獲悉死亡案介入偵辦，懷疑麻醉過敏或相關病史導致休克，但尚不清楚確切死因，檢察官預計近日司法相驗釐清死因。

警方調查，死者去年初從印尼來台，取得居留證擔任看護工作，在台灣沒有親人，但跟印尼籍男友一起生活，跟男友發生性關係後懷孕，在友人介紹下，至台北某知名婦產科診所就診。

昨天早上9點，診所才剛開始營業，死者在男友陪同下看診，女醫生知悉她懷孕身體不舒服，經評估認為要進行手術，施打麻醉就要動刀，卻突然沒有生命跡象，女醫生立刻打119，經醫院搶救，昨天早上10點多宣告不治。

據了解，死者懷有身孕約四個月，而女醫生警詢時供稱，患者因懷孕身體不舒服，下體有出血狀況，評估後認為肚子內的生命不適合生產才開刀，而患者是打麻醉後、手術動刀前突然發生「狀況」緊急送醫；由於死者目前死因不明，尚待法醫相驗解剖釐清，而警方初步製作完警詢筆錄後，便讓醫生離去。

一名懷有身孕約四個月的印尼籍女子，昨天看診後經打麻醉，突然沒有生命跡象，送醫搶救不治。圖為救護車示意圖。記者翁至成／攝影
一名懷有身孕約四個月的印尼籍女子，昨天看診後經打麻醉，突然沒有生命跡象，送醫搶救不治。圖為救護車示意圖。記者翁至成／攝影

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