黃立雄欠稅遭禁奢 行政執行署獎勵民眾檢舉

這種冤枉錢，您有繳過嗎？台中一處社區的地下停車場，屬於車輛得用升降台進出的機械式停車位，但升降台已經受損停擺十餘年，去年社區區權會決議要修復重新使用，卻要該社區沒有停車位的住戶，也要負擔修繕費用每戶各4萬多元，無車位的三戶住戶聯手提告管委會，要求法官撤銷管委會對他們三戶的債權，一審法官認為，升降台就跟車道一樣屬於共用設施，判決三戶敗訴要付錢，二審卻因一個理由大逆轉，法官改判這三戶勝訴確定，維修費一毛錢都不用繳……

2024-07-01 11:30