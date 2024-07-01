黃立雄欠稅遭禁奢 行政執行署獎勵民眾檢舉
黃立雄涉貴婦奈奈詐欺案，今年5月被押解返台，另因欠稅7149萬餘元，遭行政執行署士林分署發出禁奢令。行政執行署今天則發出獎勵公告，鼓勵民眾檢舉。
本名蘇陳端的貴婦奈奈與男友黃博健合開「杏立博全」醫美診所於民國107年間疑惡性倒閉，積欠廠商款項。事發後，貴婦奈奈、黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，台北地檢署發布通緝。
貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，黃立雄夫妻因未獲繼續居留，主動聯繫調查局，今年5月間押解返台，北檢檢察官諭令黃立雄以新台幣50萬元交保，限制出境、出海，並實施電子腳鐐科技設備監控，及定期向科技設備監控中心視訊報到與回報所在地點。
行政執行署士林分署日前核發禁止命令，指黃立雄滯欠金額達新台幣7149萬餘元，命令黃立雄禁止購買、租賃或使用2000元以上的商品或服務，禁止搭乘計程車、高鐵、航空器，禁止投資期貨、股票、投資型保單、基金、公司債、黃金、外匯。
另外，禁止命令也禁止黃立雄進入酒店、夜店、舞廳、各式俱樂部、休閒會館、KTV、四星級以上飯店、汽車旅館或其他相類場所消費，並禁止贈與、借貸他人2000元以上財物。禁止每月生活費用超過2萬4000元等。
行政執行署今天發出獎勵公告，民眾只要發現黃立雄違反禁奢命令，提出檢舉，執行署將提供3萬至10萬元的檢舉獎金，若能因此追回欠稅款，獎金最高100萬元。
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