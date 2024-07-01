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韓國男商旅殺死女友 求解除境管..有逃亡疑慮法官不肯

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

韓國籍金姓男子和李姓女友去年4月來台自由行，金男卻涉嫌在旅館房內持鈍器重擊李女致死，高雄地檢署偵結後，依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴，將交由國民法官審理，金男一度被羈押，以60萬元交保後裁定境管，移審法院後，法官認為他可能出境後逃亡，今裁定自7月14日起，境管延長8個月。

32歲金男和31歲李女去年4月22日來台自由行，投宿高雄中華三路某飯店，原訂25日回國，但回國前一天下午1點多，李女卻在房內昏迷不醒，有脫肛、脫糞現象，緊急送往醫院急救後不治。

同月27日法醫解剖複驗，發現李女左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，傷勢疑似遭鈍器所傷，懷疑金男涉有重嫌，依殺人罪聲押，但28日法院認為證據均已保存，以10萬元交保、限制出境8個月。

後來檢警積極還原查扣跡證，密集詢問李女親友等人，發現金男對李女曾有施暴紀錄，再根據親友等人說法，兩人間早存有感情問題，李女也有留下遭金男施暴的照片。

檢警懷疑金男與李女酒後起衝突，金男疑拿鈍器行凶，導致李女後腦受重擊傷重死亡，成功以殺人罪嫌聲押獲准，羈押兩個月後，獲60萬元交保，並定期到派出所報到，金男目前仍居住於法院附近的商旅。

金男為韓國籍，當時交保被法官裁定境管8個月，雄檢偵辦近1年，根據法醫研究所鑑定報告，認為李女頭部、額部、眼眶、肩上、左胸、手臂、手掌等多的部位都有傷勢，因頭部左後枕受鈍器擊傷，導致顱內出血、腦髓凹陷與腫脹、腦部有重度損傷，為致死原因。

檢方認定李女死亡為金男所為，偵結依家暴傷害致死罪嫌將金男起訴，因適用國民法官法，全案將以國民法官進行審理，可處7年以上或無期徒刑。

因境管日期將屆，金男具狀主張他久留台灣，不能工作僅能依靠家人資助，李女行李也經韓國友人寄回台灣，他手機也被檢察官查扣，證據都已查扣，應開解除他的出境管制。

但高雄地院法官依據檢方所提事證，認為旅館房間內有金男斷裂指甲，且案發當時，房間內僅金男、李女2人，門外監視器也拍到房門有3次異常開關，兩人應在房內有肢體衝突。

另外，金男於案發後，馬上將李女行李寄送回國，甚至刪除他手機內通訊軟體的對話紀錄，審酌他案發後各種行為，應可認定當時有逃亡、串證、滅證之虞，裁定境管再延長8個月。可抗告。

韓國籍金姓男子（中戴帽者）涉嫌毆打李姓女友致死，被檢方起訴。本報資料照片
韓國籍金姓男子（中戴帽者）涉嫌毆打李姓女友致死，被檢方起訴。本報資料照片

國民法官

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