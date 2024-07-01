張安樂偽造文書等案二審仍判8月 政治獻金案無罪

中華統一促進黨總裁張安樂被控違反政治獻金法等案，一審判決張安樂被控違反政治獻金法無罪，偽造文書、違反稅捐稽徵法判刑8月，得易科罰金。台灣高等法院今天駁回上訴。

台北地方檢察署起訴指出，張安樂等人於民國95年統促黨成立後未申設政治獻金專戶前，收受新台幣209萬7800元的個人捐贈政治獻金，違反修正前政治獻金法。張安樂等人另涉嫌自103年3月間至105年6月間，陸續侵占華夏大地旅行社款項，涉犯業務侵占罪。

另外，張安樂兒子張瑋等人被控依張安樂指示，以華夏大地旅行社公司名義租10輛小發財車供統促黨使用，虛增華夏大地旅行社租金支出，逃漏營利事業所得稅，涉犯商業會計法及稅捐稽徵法等罪；張安樂等人未如實記入統促黨相關帳冊並加申報，涉犯偽造文書罪。

一審台北地方法院認定，無從認定張安樂知悉統促黨於依法申報成立捐贈政治獻金專戶前，已收受政治獻金款項，判決張安樂無罪；業務侵占部分，無從認定張安樂是共犯，也判無罪。

張安樂被控偽造文書、違反稅捐稽徵法部分，台北地方法院判刑8月，得易科罰金。台灣高等法院今天駁回上訴，張安樂維持有期徒刑8月，得易科罰金。

高院表示，業務侵占罪、行使業務登載不實文書罪、違反政治獻金法部分，不得上訴。其餘部分，得上訴。