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彰化7旬男曾遭詐騙竟下海成詐團車手 判刑6月

中央社／ 彰化1日電

曾被詐欺的胡姓男子將妻子帳戶提供給詐騙集團，再擔任車手臨櫃提款新台幣35萬元贓款，被害人發覺受騙後報警，近日地院審結，依犯共同詐欺取財罪處有期徒刑6月。可上訴。

根據彰化地方法院判決書，74歲胡男曾遭詐騙集團以人頭帳戶詐騙，明知將銀行帳戶提供不詳之人使用，極有可能遭他人利用作為詐欺犯罪轉帳匯款工具，卻仍於民國110年6月間，將妻子郵局帳戶提供給詐團成員。

詐團成員之後以通訊軟體LINE聯繫被害人，佯稱投資穩賺不賠，導致被害人陷於錯誤，匯款35萬元到胡妻帳戶；詐團成員隨即指示胡男與朱姓男子分別駕車到郵局，朱男在對街把風，胡男臨櫃提款後將贓款交給朱男。

朱男接受偵訊時辯稱，當天胡男走出郵局後向他說沒領到錢，所以他並未拿到35萬元；之後朱男與胡男對質，才坦承錢被他拿去花掉，他與被害人已和解，賠償26萬元，希望判輕一點。胡男也說，他願給付被害人9萬元，且雙方已達成和解。

法官認為，朱男在偵查後期才對此坦承，依犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月，緩刑2年，沒收未扣案犯罪所得9萬元；胡男、胡妻犯3人以上共同詐欺取財罪，各處6月刑期，胡妻緩刑2年。

詐欺 詐騙集團 郵局

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