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工人處理報廢彈射座椅遭炸傷 獲判賠374萬確定

中央社／ 台北1日電

黃姓工人處理報廢軍火零件時，發生彈射座椅爆炸事件受重傷，黃姓男子向空軍官校等求償新台幣560萬餘元。高雄高分院判處空軍官校應賠374萬餘元，最高法院今天駁回上訴確定。

根據判決，軍方民國105年間辦理廢舊、不適用物資標售案，承包商同年底將存放在岡山專業庫的29.14公噸廢鐵提領到處理廠分類處理，其中包括空軍官校為辦理航空教育展示館陳展機懸吊作業，為減輕荷重而拆除的部分零件。

判決指出，黃姓男子受僱於處理廠工作，處理軍方廢品時，廢品中彈射座椅火箭爆裂物突然爆炸，導致黃姓男子全身25％體表面積、臉部、前胸、雙側上肢、左膝2度到3度灼傷，左手爆炸性受傷、拇指及食指截肢、掌側及背側皮膚缺損、左前臂橈骨骨折等傷害。

黃姓男子提起國家賠償訴訟，要求空軍官校等連帶賠償醫藥費、精神慰撫金等。

台灣高等法院高雄分院認為空軍官校未能發覺爆裂物的存在，又未清點分類且與其他廢品混儲，導致事故發生，應負國賠責任，判決空軍官校應賠償黃姓男子374萬餘元。

岡山 爆炸 空軍官校

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