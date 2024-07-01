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中市社區寵物出入糾紛判免罰款 更一審：仍須用推車

中央社／ 台中1日電

盧姓夫婦居住台中某社區，多次違反管委會規定帶大型犬出入公設須使用推車，遭罰款逾12萬元並告上法院，法院歷審雖判免罰款確定，但台中高分院更一審日前判仍須依規使用推車出入。

台灣高等法院台中分院判決書指出，盧姓夫婦為台中市西區某社區住戶，此社區訂定「寵物飼養戶管理辦法」，規定攜帶大型寵物進出社區電梯、梯廳及大廳時，寵物須足不落地，應置入推車內，並由地下一樓車道側通行，若違規每次罰款新台幣1000元。

盧姓婦夫飼養1隻黃金獵犬稱呼為「七七」，於民國111年1月15日至2月7日，攜帶「七七」出入社區大廳129次未使用推車，管委會開出多張勸導單後，決議罰款12萬9000元，並提出民事訴訟要求繳納。

台中地院一審審理後，法官認定管委會經區分所有權人由集會方式，多數意思表示合致而成立，性質上屬法律行為中合同行為，具有私法上法律效力，判決盧姓夫婦不得攜帶大型寵物進出大廳等公共區域，並應支付10萬1000元。

案經上訴台中高分院審理，合議庭認為，住戶應遵守社區規約，以共同維護環境，至於罰款部分經檢視公寓大廈管理條例，已逾越社區規約授權範圍，難認有法律上效力，判決盧姓夫婦應依照規定攜帶寵物，罰款部分免罰。

全案經上訴至最高法院後，合議庭認為，社區「寵物飼養戶管理辦法」是否過於拘束住戶，須詳查發回更審，罰款部分判免罰確定。

台中高分院更一審審理後，法官認定，管理辦法為區分所有權人會議下的多數決議，具有法正當性，盧姓夫婦自應受住戶規約有關飼養寵物限制規定拘束，日前判2人上訴駁回。全案仍可上訴。

住戶 寵物 罰款

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