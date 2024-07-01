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彰化男駕贓車衝撞警車傷2警 一審判2年10月

中央社／ 彰化1日電

劉男駕駛偷來的贓車行經員林市山腳路，恰遇巡邏員警，劉男擔心被逮，竟開車衝撞員警駕駛的3輛偵防車及巡邏車，造成2名員警手肘擦傷、雙眼結膜灼傷，遭彰院判刑2年10月。

根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，去年6月，劉男駕駛偷來的自小客車，行經彰化員林市山腳路租屋處時，看見員警開車在附近巡邏擔心被查緝，竟駕駛贓車衝撞3輛偵防車及巡邏車，造成警車車頭及車尾保險桿及葉子板受損。

巡邏的朱姓員警手肘擦傷，簡姓員警雙眼結膜灼傷、右手一度灼傷，劉男駕車還撞傷騎重型機車回家的楊男，導致男子頭部鈍傷、腹部挫傷、右側肩膀挫傷及下背部擦傷。

地院法官認為，劉男不思循正當途徑獲取所需，竟為一己私利，竊取他人財物，還駕駛贓車為避免遭警方追緝，駕車衝撞員警，公然挑戰公權力，所為非但危害員警人身安全及執行公務，也對員警依法執行職務的威信、尊嚴，造成負面影響，因此依刑法妨害公務等罪，判處有期徒刑2年10月。全案仍可上訴。

員林 彰化 贓車

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