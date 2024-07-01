疫情間懷孕留職停薪約18月 空服員獲賠薪資45萬

張姓空服員4年前因懷孕向公司申請轉任地勤但因疫情未果，留職停薪約18個月，事後向公司求償短少薪資等計新台幣185萬多元。雄院判公司應賠「無薪假」45萬多元，可上訴。

高雄地方法院判決書指出，張女受僱某航空公司在高雄國際航空站擔任空服員逾20年，她在民國109年懷孕後向公司申請留職停薪至110年復職，並備註「向公司申請因孕轉任臨時地勤，並無辦理因孕轉留職停薪意圖」，之後在110年至111年1月間育嬰留職停薪期間再註記「原訂辦復職，但配合空訓開課，先辦理育嬰留停後，依復職課程開課辦理復職」。

雄院審理時依張女備註欄註記內容，認為她在109年至110年是要申請轉任臨時地勤，但因公司受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響無法提供可轉任職缺，因此張女辦理「留職停薪」真意應為當時企業界流行「無薪假」。

法官審酌，公司在「無薪假」期間每月仍應給付勞工基本工資，判公司應賠償張女109年7月至111年1月期間工資45萬5664元；非財產損失部分考量公司未有因性別或傾向而有差別待遇等情形，判決駁回。可上訴。

至於張女主張擔任行政職短少工資、生理假被不當扣薪及非財產上損害部分，法官認為公司在提供張女復職訓練課程，使其恢復空勤資格上沒有刁難之處，且並不是客艙組員在任何情形均可固定領取60小時飛行加給，公司未短少給付或不當扣發工資。