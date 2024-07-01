空軍官校沒查廢品有火箭爆裂物害炸傷斷2指 賠工人374萬確定

黃姓工人處理軍方廢品，其中竟有彈射座椅火箭（M 型）爆裂物，爆裂物因爆炸，黃全身25%表面積二度至三度灼傷，左前臂橈骨骨折，左手拇指、食指也截肢。黃認為軍方未卸除危險物，向空軍司令部、空軍第一後勤指揮部、空軍軍官學校、岡山專業庫、陸軍第四地區支援指揮部等求償560萬元，最高法院判空軍官校賠償374萬餘元。

成徠公司2016年4月14日承包處理軍方廢舊物資，同年12月間至岡山專業庫提領29.14公噸的廢鐵，再交由曹姓包商的處理場分類。黃姓工人12月12日工作時，因廢品含有彈射座椅火箭（M型）爆裂物，爆裂物突爆炸，黃因而受傷。

爆裂物的來源是因空軍官校辦理航空教育展示館陳展機懸吊作業，為減輕陳展機荷重而拆除部分零件，把與機體無關附件全數拆除，但卻沒有清點、分類，就直接發函岡山專業庫要求暫儲該批廢品，結果這批廢品與其他廢品混合，導致事故。

黃認為陸軍四支部依合約應提示成徠公司提領的品項與範圍，承辦人卻沒詳查；岡山專業庫未依國軍廢舊及不適用物資處理作業規定，在廢品繳庫前卸除相關爆炸性危險物質，將廢品交付承商。他主張空軍一指部、空軍官校等都有過失，請求連帶賠償醫療費用、看護費、工作損失與精神慰撫金共560萬元。

橋頭地方法院認為空軍官校人員沒確實清點、分類，黃要求依國家賠償法賠償有據，但他2019年11月7日才追加國家賠償法第2條第2項規定為請求權基礎，請求空軍官校國賠，已經超過2年時效，判空軍官校不用賠償。黃不服，上訴高雄高分院。

高雄高分院認為黃姓工人從2018年12月11日提侵權行為損害賠償訴訟，已表明空軍官校等機關要賠償，沒有怠於行使權利，沒有請求權罹於時效期間而消滅的問題。