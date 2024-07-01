新任廉政署副署長林漢強 司法體系內少數「法轉檢」混血兒

法務部指派廉政署前副署長馮成升任廉政署長後，副署長懸缺，人事案緊鑼密鼓，副署長一職已確定由國安局政風處長林漢強接任，人事案近日會生效。

司法官學院38期結業的林漢強，原本為台中地院的法官，後來轉任檢察官，是司法檢審體系內少數的「法轉檢」混血兒。

林漢強在台北地檢署時擔任查緝黑金專組檢察官，曾經偵辦前總統陳水扁家族有關弊案，近年曾指導後進論告永豐集團創辦人何壽川掏空等重大弊案。

事實上，林漢強與現任行政執行署士林分署長周懷廉是最早一批呼應法務部「檢察三專生」提早下一審傳承後進者，當初，法務部承諾提早下一審的檢察官會「優先」考慮派任檢察首長，但諾言迄未實現。