抗議高涌誠約談侯友宜查35年前往事 他在監察院丟雞蛋下場出爐

「抗議常客」田山盛國不滿監察委員高涌誠約談新北市長侯友宜調查35年前往事，在監察院大門口丟雞蛋，依違反社會秩序維護法移送法辦；台北地院審查認為，田山盛國藉端滋擾公共場所，裁定罰他2000元罰鍰。可抗告。

台北市警察局中正第一分局移送指出，田山盛國今年因不滿監察委員高涌誠約談新北市長侯友宜調查35年前的事件，因此攜帶6顆雞蛋至監察院大門；田山盛國丟擲3顆之後隨即遭監察院駐衛警阻止。

警方獲報前往處理，認田山盛國違反社維法，將他移送台北地方法院裁處，法官審查時根據田山盛國的供述、證人的指述以及警方在現場的蒐證照片，認定田山盛國已經違法，裁定罰他2000元。

事實上，田山盛國抗議事端不少，2022年12月他隻身擅闖台北地檢署頂樓懸掛一面民進黨黨旗，檢察官依無故侵入建築物罪起訴他，台北地院審理，判決田山盛國拘役45日、得易科罰金4萬5000元，判刑確定，案已執行完畢。