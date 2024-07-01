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白狼張安樂被控違反政治獻金法 二審也無罪可望脫身

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

統促黨總裁「白狼」張安樂被控收受政治獻金未如實申報，涉犯政治獻金法、業務侵案等多罪，台北地方法院審理後僅依稅捐稽徵法、刑法使公務員登載不實判張安樂8月徒刑，得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院今駁回，依刑事妥速審判法規定，政治獻金法部分檢方上訴受拘束，可望無罪確定。

同案被告包括張安樂（76歲）的兒子張瑋與前、後任統促黨主席李新一、張馥堂、黨工張陳淑媜、張瑋的妻子王姝茵。

台北地檢署起訴指出，統促黨2006年間成立時，未設政治獻金專戶，張安樂與前任黨主席李新一、黨工張陳淑媜卻收受個人捐贈的政治獻金，犯政治獻金相關舊法。此外，張瑋所經營的「華夏大地」旅行社專接中國旅行團，旅行社2010年11月辦公司登記時，張瑋向友人借款600萬元作登記資本，涉嫌驗資不實、犯公司法、違反商業會計法、偽造文書罪。檢察官也指控張安樂、張瑋、王姝茵聯合侵占「華夏大地」旅行社的資產1389萬元；2014年、2015年由韜略公司匯給華夏大地旅行社的896萬元，也遭挪用，涉犯業務侵占罪。

張安樂還被控指示張瑋、王姝茵以「華夏大地」旅行社名義承租10輛小貨車，交由統促黨黨工胡大剛無償調度，卻申報租金支出；張安樂匯款給大陸黃姓台商，犯違反銀行法等罪。檢方的指控繁複，但北院審理後，認為無從認定張安樂知悉統促黨依法申報成立捐贈政治獻金專戶「前」，已收過政治獻金，認定張他未違法，僅依違反稅捐稽徵法、刑法使公務員登載不實2罪判8月得易科罰金之刑。

華夏大地旅行社違反公司法，張瑋犯業務侵占、業務登載不實、違反商業會計法，一審判決有罪，但被控地下匯兌違反銀行法部分無罪。王姝茵被控犯業務侵占、違反銀行法部分，判決有罪；黨工陳淑媜則判應執行6月徒刑，得易科罰金18萬元；統促黨前、後任主席李新一、張馥堂無罪。北院合議庭認為張瑋、王姝茵另有相關案件繫屬法院審理，有併案可能性，依最高法院見解，未對他們定應執行刑。

高院先前開庭時，張瑋表示未參與地下匯兌，王姝茵則說是張瑋叫她存提款、轉匯，沒有告知是來自何處的錢。案件中的華夏大地旅行社為「參與人」，一審宣告沒收71萬元。

高院審理後今宣判，僅張瑋和王姝茵部分撤銷改判，王女獲緩刑4年，服義務勞務80小時，參加3場法治教育；沒收華夏大地旅行38萬元，其餘上訴駁回。

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂被控違反政治獻金法部分，一、二審皆無罪，但犯使公務員登載不實罪仍處8月得易科罰金之刑。 圖／聯合報系資料照
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂被控違反政治獻金法部分，一、二審皆無罪，但犯使公務員登載不實罪仍處8月得易科罰金之刑。 圖／聯合報系資料照

張安樂 政治獻金 旅行社

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