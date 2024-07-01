獨／辭職！曾破卜蜂汙泥案 彰化檢察官1原因今轉行當律師

彰化地檢署檢察官劉智偉今年6月辭職，今天起加入玉山法律事務所，與前檢察官戴連宏、前法官江彥儀一起奮鬥，劉曾偵破卜蜂食品3000噸汙泥案，獲獎肯定。劉說，破獲卜蜂案後，認為在檢察官的職涯已「留下代表作」，想探索「不同風景」，才決定轉職。

劉智偉是七年級生，初派檢察官分發到花蓮地檢署，在花蓮待了4年時間，主要在暴力犯罪類型案件耕耘，曾破獲「誠○茶行」林姓角頭的暴力案件，林為插乾股、索討保護費，恐嚇建商、夜店業者，曾破獲賭場持槍強盜等案件。

劉智偉後來轉任彰化地檢署，任職8年，期間與主任檢察官王銘仁破獲知名卜蜂公司3000頓汙泥案件，但在彰化任職期間，劉萌生轉換職場的念頭，今年6月向彰化地檢署辭職，告別自己12年的檢察官生涯。

劉智偉回憶，在花蓮地檢署任職時，有幸跟多名主任檢察官等「一時之選」的前輩學習，主偵暴力犯罪案件，累積與歹徒問案周旋，如何鞏固供述證據、突破不同共犯心防的基本功，學到了對「辦案的熱情」。

他說，調到彰化後，因彰檢過去對環保、國土案件十分在行，在主任檢察官王銘仁帶領下，破獲卜蜂公司汙泥案，在彰化辦此類國土案件時，學到的是「主動發掘、統合資源」，自認在彰檢署留下「代表作」。

劉智偉坦言，因偵破卜蜂等重大國土案件，加上當時二兒子出生，開始思考，未來如果繼續擔任檢察官的話，可能會是「重複性的疊加」，自己是否還有更多其他可能性，開始閱讀洛克斐勒、富蘭克林、張忠謀等人的自傳、書籍，思考未來人生的走向。

他說，告別投入12年青春的工作是艱難的選擇，但沒有踏出這一步，「就沒有機會看看其他的風景」，加上學長戴連宏等人也是同樣背景轉戰律師，既然有出現機會，就想去嘗試努力看看，或許會有一段陣痛期，但他願意為之奮鬥。