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國王遊戲3男侵犯1女 涉案者還選上鄉代 判決未定讞資格仍在

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣某原鄉返鄉女青年20多歲小音（化名）2022年11月初在臉書公開沉重描述，她遭三名「部落哥哥」侵害，其中兩人還為人父，屏東地檢署將3人依妨害性自主罪起訴，其中一人羈押期間還選上鄉民代表，一審屏東地院判決3人均犯二人以上共同犯強制猥褻罪，各處有期徒刑4年6月，二審高雄高分院近日宣判，維持原判決，可上訴。

3人中有1人在羈押期間選上鄉民代表，去年7月屏東地院5萬交保，這名鄉代也已完成宣誓就職，現為鄉民代表。屏東縣選委會表示，全案未定讞，根據地方制度法第79條第4款，定讞後才會依法解職。

20多歲的小音，當初回鄉工作，未料遭侵害，案發至今兩年多，如今離開家鄉到外地工作。

判決指出，全案發生2022年8月7日晚間，三人先在卡拉OK店歡唱後，再到其中1男家中喝酒聊天玩國王遊戲。小音在國王遊戲過程中，曾服從指示而隔著褲子撫摸其中一男胯下，未料三人竟萌生色慾，假借國王遊戲贏家指揮地位，將小音扶進房間後，對小音上下其手撫摸搓揉胸部、下體，對小音強制猥褻，導致小音心理創傷難撫，而到醫療院所就診，經醫院通報，全案曝光。

屏東原鄉返鄉女青年小音（化名）指控遭3名部落哥哥伸狼爪，其中一人還當選鄉民代表，屏東地院、二審都判決三人犯共同犯強制猥褻罪，各處有期徒刑4年6月。圖／報系資料照
屏東原鄉返鄉女青年小音（化名）指控遭3名部落哥哥伸狼爪，其中一人還當選鄉民代表，屏東地院、二審都判決三人犯共同犯強制猥褻罪，各處有期徒刑4年6月。圖／報系資料照

國王遊戲 屏東縣 猥褻

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