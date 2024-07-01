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執行署對「貴婦奈奈」男友父黃立雄發禁奢令 今公告檢舉獎金

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

逃亡加拿大的網紅「貴婦奈奈」男友父親、台大醫院前婦產科醫師黃立雄積欠7000萬元稅、費不繳，行政執行署對他發出「禁奢令」，今天再發檢舉公告，如有民眾發現黃違反命令提出檢舉屬實，將提供3至10萬元獎金。

依行政執行署檢舉公告，黃立雄目前人被台北地檢署限制住居在新北市樹林區，每晚須以監控手機自拍向監控中心回報行蹤。

黃立雄與兒子黃博健、「貴婦奈奈」（蘇陳端）創立「杏立博全」醫美診所，2018年11月惡性倒閉詐騙客戶2億元後，舉家潛逃加拿大；2024年5月加拿大邊境服務局將黃立雄夫妻遣返回台，5月3日黃立雄移送台北地檢署歸案，依詐欺等罪嫌以50萬元交保。

行政執行署調查指出，黃立雄積欠2014年、2015年、2017年、2018年等四年度的綜合所得稅及罰鍰，加計欠繳個人健保費、違反醫療法等罰鍰，共欠款7130萬9322元都未繳納。

行政執行署士林分署今年5月、6月通知黃立雄到案說明，黃卻未提出清償計畫，行政執行官於是對黃立雄核發「禁奢令」。

依規定，黃立雄被禁奢項目包括禁止投資股票、期貨；購買、租賃或使用2000元以上商品或服務，禁止搭乘計程車、高鐵、飛機，去酒店、夜店、舞廳、KTV、四星級飯店消費，每月生活費不得超過2萬4000元等。

行政執行署今天再對黃立雄發出檢舉獎勵公告，民眾如果發現黃立雄有隱匿資產拒不清償欠稅，將提供3至10萬元獎金，若民眾檢舉因而協助行政執行署追回欠稅款，則核發100萬元獎金。

執行署對「貴婦奈奈」男友父發布禁奢令。圖／報系資料照
執行署對「貴婦奈奈」男友父發布禁奢令。圖／報系資料照
「貴婦奈奈」男友的父親黃立雄（右）。圖／報系資料片
「貴婦奈奈」男友的父親黃立雄（右）。圖／報系資料片

加拿大 貴婦奈奈 黃立雄

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