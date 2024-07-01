愛犬暴衝害騎士摔車骨折 飼主判刑2月

嘉義市彭姓飼主沒有牽繩栓綁愛犬，牠突然從堤防邊急速竄出，剛好有何姓女騎士機車經過閃避不及撞上，何女人車倒地骨折，因而對飼主提告。嘉義地方法院依犯過失傷害罪，處有期徒刑2月，得易科罰金。可上訴。

去年8月8日上午何女騎機車經過嘉義市吳鳳南路堤防邊，突然有隻狗急速竄出，她來不及閃避而撞上，造成人車倒地，右側橈骨遠端閉鎖性骨折等傷害。

彭姓飼主向警方主動表示自己是飼主，坦承沒有將牽繩栓綁愛犬而肇禍，符合自首要件，何女提出傷害告訴，警方偵訊後依法送辦。