獨／台中大樓祭「寵物不落地」違規罰錢？法官見解不一

台中市盧姓夫妻飼養一隻黃金獵犬，3年前住進國美特區一棟大樓，社區規約「寵物不落地」，要求狗行經社區公共區域時，需用推車，或用鏈條走地下車道，社區認定夫妻有129次違規，開罰12.9萬元，社區打官司索款、控夫妻「累犯」，要求不得帶狗進出梯廳等公領域，一審判夫妻得賠10.1萬元、不得帶狗出入社區公領域，夫妻上訴，二審則認定管委會開罰逾越授權，判免罰確定，另帶狗需用推車或走地下車道，更一審仍認要用推車。

判決指出，台中市盧姓夫妻在2021搬進國立台灣美術館特區的一棟住宅大樓，二人飼養有一隻大型黃金獵犬「七七」，不過社區管委會指控，夫妻不顧住戶規約及寵物飼養戶管理辦法的「寵物不落地」規定，在2022年的1月15日至2月7日，短短23天時間，違規次數達129次，每次開罰1000元，夫妻得賠社區12.9萬元。

該社區「寵物不落地」的規定是，住戶攜帶大型寵物進出社區梯間、大廳、公設、單元空間等場域時，需使用推車，若要落地則需鏈條拴住、佩戴口罩，並由地下一樓車道側通行，社區管委會向台中地院提起行政訴訟，要求夫妻付款，另外也向台中法院聲請，因夫妻檔已「違規多次」，要求「七七」不得進出大樓梯廳等公共區域。

一審認為，社區管委會的規約、管理辦法有法律效力，加上夫妻已多次違規，判夫妻不得帶狗出入社區梯間等公共空間，另扣除行為重複認定，夫妻違規101次，判罰10.1萬元。

盧姓夫妻不服提出上訴，認為規約要求使用推車、走地下車道，與維護社區清潔、安全、安寧的授權目的無關，另外社區電梯過小、地下車道非供人狗通行，「窒礙難行」，認為不受規約拘束。

二審則認定，管委會未依規約，在未報請主管機關認定，即逕自裁罰違規住戶，已逾越社區規約授權範圍，違反公寓大廈管理條例的規定，不具法律效力，判免罰，但判夫妻需配合使用推車規定。

夫妻不服再上訴最高法院，最高院認為社區寵物管理辦法，有無濫用權利，妨害住戶飼養寵物，有詳查必要，發回更一審。