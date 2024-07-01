空姐懷孕被逼留職停薪 多加1但書成功向華航討薪水

華航示意圖。本報資料照片

在華航服務超過20年的張姓空姐，因懷孕想申請轉任地勤遭拒，被要求留職停薪，留停期滿後，又被要求繼續留停，復職後，華航也僅給她行政職，害她拿不到全額薪資，張女蒐集短少薪資後，包含非財產損失向華航索討185萬餘元，法院審理後，認張女部分請求合理，判華航應給45萬餘元。

判決指出，張女1998年就進入華航服務，2020年7月間，她因懷孕申請轉任地勤，但華航當時稱沒有缺，要張女申請因孕留職停薪，張女轉任遭拒，申請留停時寫下但書「申請因孕留職停薪非本人意願，如有職缺應通知本人。」

留職停薪滿1年後，張女申請復職，因疫情仍未趨緩，只能繼續申請留停，她再寫下但書「本人向華航申請因孕轉任臨時地勤，並無辦理因孕轉留職停薪之意圖，然因公司表示現無地勤職缺，待人力處一旦有職缺釋出時，需立即通知本人，安排轉任地勤，並依排序通知本人」。

同年底她再申請復職，但隔年2月復職訓練課程卻被取消，直到8月才完成復職訓練恢復空勤資格。

張女不滿，主張華航在她恢復空勤資格後，卻只給她行政職，沒有飛行加給，甚至請生理假也被扣薪，她整理從懷孕到復職應領薪資，加上非財產損失等，提告向華航索討應領薪水共185萬餘元。

高雄地院審理時，華航反駁，稱張女懷孕時高雄機場幾乎停擺，張女早在申請轉任前2個月就知道懷孕，依規定，若組員懷孕，應立即停止空勤任務，張女卻直到7月才告知公司，當時根本沒有地勤缺可以給張女，才請張女申請留停，並不是針對懷孕婦女的歧視。

華航還稱，2021年7月23日，張女留停期滿後疫情仍然嚴重，高雄空服員過剩，未辦理復職課程，張女也同意繼續留停半年，至於轉任行政職也獲得張女同意，不應要求她們給錢。

不過，法官依據張女申請留停的但書，認為當時張女申請轉任地勤時沒有職缺，因此華航請張女留停，協議應屬於當時流行的「無薪假」，張女應為「無薪假」狀態，依法「無薪假」月薪不得低於基本工資，因此留停期間，張女應可請領每月2萬3800元至2萬5250元不等薪資。

至於張女復職後從事行政職短少薪資，法官認為張女復職半年後才完成復飛資格，而所謂飛行加給，是有飛才有錢，並非每月都有固定60小時加給。

法官經計算後，認為張女可請求華航給付部分，是從留停至開始上班為止的每月「基本工資」，總計留停「無薪假」約18個月，加上1個月獎金，華航應給付45萬5664元，其餘非財產損失部分請求無理，判決駁回。可上訴。