老師攝臀供議員爆料校長體罰 駁性騷學生敗訴確定

7年前在台南市某國小任教的黃姓教師，拍攝男童的屁股照再提供市議員調查校長體罰，校方認定他成立性騷擾，決議黃應自費修習8小時性平課程；黃因未按時修課，遭申誡。黃興訟要求撤銷性騷擾、確認命修習性平課程違法，最高行政法院駁回。記者王宏舜／攝影

台南市議員林燕祝7年前秀出有傷痕的學童屁股照，要教育局調查某國小校長體罰，事後傳出照片是由黃姓教師拍攝，且學生有輕度智障。黃未通報體罰，蒐證也被認定對兒童不當，性平會成立性騷擾，決議應自費修習8小時性平課程；因未按時修課，遭申誡。黃興訟要求撤銷性騷擾、確認命修習性平課程違法，最高行政法院駁回。

林燕祝2017年11月在議會爆料，指某國小校長棒打男學生，孩子的屁股被打得紅紅的，質疑教育局查了半年卻無下文。照片是黃姓教師同年5月1日以手機拍攝，將照片提供議員質詢，校方得知後，啟動校園性侵害、性騷擾調查，性平會認定黃性騷擾成立，並建議修習8小時性平課程。

黃姓教師提告，主張拍攝學生臀部是為了證明校長體罰，為「必要之惡」，因學生有輕度智障，不知傷痕所在，他拍攝受傷部位是方便學生自行擦藥，不是性騷擾。黃認為因市議員公開質詢，學生照片曝光，疑受「誘導」才說感覺不開心；他稱屁股不是性器官，騷擾案不成立，要求自費修性平課也超過性別平等教育法的規定。

高雄高等行政法院更一審認為，如果校長體罰學生，黃應依校安通報作業要點通報，怎麼會是私自拍攝學生的臀部照片，且向其他人公開？如果學生受傷，也應該送保健室檢查，黃並無醫療專業，私自給藥顯然不妥。

社工在調查時，學生反應「屁股被太多人看到」不舒服。更一審表示，「性騷擾」是指性侵害以外，以明示或暗示的方式，做不受歡迎且具有性意味的言詞或行為，因而影響他人的人格尊嚴，黃的行為「屬性騷擾無訛」。

更一審認為校方因認定性騷擾成立而命黃自費修習8小時性平課程，以及後來的申誡，都適法，判黃敗訴。最高行政法院維持更一審見解，駁回黃上訴確定。

被控體罰的校長，當年11月14日遭台南市教育局記申誡。