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爆料校長體罰 師私攝童臀照 駁性騷敗訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

台南市某國小黃姓教師七年前以手機拍下學童臀部受傷照片，提供議員揭發校長涉嫌體罰，校方認為黃對兒童不當蒐證，性平會成立性騷擾，決議黃應自費修習八小時性平課程；黃因未按時修課被記申誡，提訴訟要求撤銷性平會決議，最高行政法院駁回黃上訴確定。

台南市議員林燕祝二○一七年十一月在議會爆料，某國小校長棒打男學生，孩子屁股被打得紅紅的，質疑教育局查無下文。照片是黃姓教師同年五月一日以手機拍攝提供議員，校方得知後啟動調查，性平會認定黃性騷擾成立，建議修習八小時性平課程。

黃姓教師興訟，主張拍攝學生臀部是為了證明校長體罰，為「必要之惡」，因學生有輕度智障，不知傷痕所在，拍攝受傷部位是方便學生自行擦藥；另屁股不是性器官，騷擾案不成立，要求自費修性平課也超過性別平等教育法的規定。

高雄高等行政法院更一審認為，校長體罰學生，黃應依校安通報作業要點通報，怎會私自拍攝學生臀部照片向其他人公開？學生受傷應送保健室檢查，黃無醫療專業，私自給藥也不妥。

社工調查時，男學生反映「屁股被太多人看到不舒服」。更一審認為，「性騷擾」是指性侵害以外，以明示或暗示方式，做不受歡迎且具有性意味言詞或行為，因而影響他人人格尊嚴；黃的行為「屬性騷擾無訛」。

更一審認為校方認定性騷擾成立而命黃自費修習八小時性平課程，及後來的申誡，都適法，判黃敗訴。最高行政法院維持更一審見解，駁回黃上訴。

案發當時校長表示，黃姓老師已調到他縣市學校服務，尊重最高行政法院判決。

性騷擾 教師

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