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規約禁養毛小孩 律師：恐違憲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台灣飼養「毛小孩」愈來愈多，農業部統計，去年成長到279萬隻。示意圖／ingimage
台灣飼養「毛小孩」愈來愈多，農業部統計，去年成長到279萬隻。示意圖／ingimage
盧姓夫婦飼養黃金獵犬，未遵守社區「寵物不落地」規約被開罰，與社區對簿公堂。社區大樓規約五花八門，台中市住宅處表示，社區規約經區權會同意，具法律效力，但不能凌駕法令之上，一旦有糾紛，仍須打官司判定。

台灣飼養「毛小孩」愈來愈多，農業部統計，國人飼養家犬貓二○○五年一三六萬隻，二○一六年成長至二二三萬隻，去年再成長到二七九萬隻；如何規範住戶飼養寵物，成為很多社區的困擾。

不少社區大樓要求住戶飼養寵物需配合特定規定，如寵物不落地、禁養寵物等。法界人士認為，依現行法令，只要區權會通過，大樓可要求禁養寵物，但需注意是否有「違憲」之虞。

中市住宅處公寓管理科長楊勝淵說，社區規約經區分所有權人會議同意具法律效力，但不能凌駕或牴觸法令等，若住戶不服規約罰則，仍須送法院裁處。

律師江彥儀說，現行公寓大廈管理條例規定，住戶飼養動物不得妨礙公共衛生、公共安寧及公共安全；法令或規約另有禁止飼養之規定時，從其規定。

律師林柏宏認為，現行法令准許區權會規約全面禁止住戶養動物，恐違反憲法賦予人民權利，未來相關修法聲音應會愈來愈多，「限制取代全面禁止」，會比較符合多數人期待。

律師戴連宏說，住戶規約屬私法自治範疇，但可否由管委會開罰，實務見解不一，有人認為區權人會議決議是多數區分所有權人，性質上屬法律行為中「合同行為」，對於違反規約住戶具拘束力 ，得處罰款；但也有見解認為違反法律保留原則，除非獲得全體區分所有權人同意，否則不得以多數決方式為之。

住戶 寵物 律師

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