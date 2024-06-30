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延宕超過1年卷證遺失…未陳報13件民眾報案 桃園警遭懲戒法院判休職6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

桃園警分局丁姓警員在2021年至2022年間，未將13件民眾報案案件陳報分局後續偵處，均延宕超過1年，遭桃園市政府移送，懲戒法院判決休職6月。可上訴。

判決指出，陳姓男子2022年5月間至青溪派出所報案，稱遭李姓犯嫌徒手毆傷，但他遲遲未收到法院開庭通知，回頭詢問派出所發現丁姓警員未陳報案件，相關筆錄卷宗資料已遺失，陳男去年6月間向桃園地檢署告發，丁廢弛職務及湮滅刑事證據，全案檢方認為不符刑事犯罪構成要件，已不起訴處分確定。

此案曝光後，桃園分局擴大清查丁姓警員受理案件陳報紀錄，追出在2021年7月至2022年5月間，另有12件刑事案件，未依規定陳報分局後續偵處，陳男案件延宕計1年1月，其餘案件延誤超過1年，其中還有長達2年。丁稱清理個人物品不慎遺失卷證資料，才未陳報分局。全案經桃園市政府認為，丁怠於執行職務或其他失職行為，移請懲戒法院審理。

懲戒法院審酌，丁姓警員違反職務義務，違反公務員懲戒法第2條第1款怠於執行職務之違失，身為警員，本當謹慎勤勉，切實執行職務，受理刑事報案，尤應恪守規定及時處置，竟無正當理由稽延辦案程序，延宕經辦案件計13件、延宕期間均超過1年，桃園分局調查時坦承違失，判決休職6月。可上訴。

懲戒法院。記者王宏舜／攝影
懲戒法院。記者王宏舜／攝影

桃園 警察

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