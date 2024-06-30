不滿被按喇叭…機車騎士怒停停路中央 還「大力敲轎車車窗」吃官司

張姓男子被控騎騎機車和轎車發生行車糾紛，竟涉嫌將機車停在台南市北區育德路中央，並大力敲擊駕駛座車窗數次，要求轎車黃姓駕駛下車，妨害黃正常駕車前進權利。台南地院法官依張違反強制罪，判處罰金5000元案件可上訴。

檢警查出，張姓男子於去年11月19日中午11點28分，騎乘機車在台南市北區育德路與立賢路1段路口停等紅燈，等紅燈轉為綠燈時，張沒有立即起步，後方黃姓男子駕駛轎車按鳴喇叭示意。

黃按喇叭此舉，引起張不滿，張竟將機車停在黃汽車正前方，徒步至黃駕駛座旁，大力敲擊駕駛座車窗數次，以此強暴方式妨害黃駕駛車輛、自由通行權利。黃報警處理、法辦，南檢起訴張。

法官認為張所為，觸犯刑法第304條第1項強制罪。法官並審酌，張因行車糾紛，未能與告訴人黃理性排解，而將機車停在路中阻擋他人行車去路要求黃下車，妨害黃正常駕車前進權利，實屬不該，迄未能與告訴人達成和解；但犯後坦認犯行，並無前科，考量張僅短暫阻擋黃行車，侵害法益程度非鉅等一切情狀，量處罰金5千元，如易服勞役，以1千元折算1日。