快訊

影／里長遊大陸被判刑 南投縣長許淑華喊修「反滲透法」：當年民進黨強行通過

新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

不滿被按喇叭…機車騎士怒停停路中央 還「大力敲轎車車窗」吃官司

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

張姓男子被控騎騎機車和轎車發生行車糾紛，竟涉嫌將機車停在台南市北區育德路中央，並大力敲擊駕駛座車窗數次，要求轎車黃姓駕駛下車，妨害黃正常駕車前進權利。台南地院法官依張違反強制罪，判處罰金5000元案件可上訴。

檢警查出，張姓男子於去年11月19日中午11點28分，騎乘機車在台南市北區育德路與立賢路1段路口停等紅燈，等紅燈轉為綠燈時，張沒有立即起步，後方黃姓男子駕駛轎車按鳴喇叭示意。

黃按喇叭此舉，引起張不滿，張竟將機車停在黃汽車正前方，徒步至黃駕駛座旁，大力敲擊駕駛座車窗數次，以此強暴方式妨害黃駕駛車輛、自由通行權利。黃報警處理、法辦，南檢起訴張。

法官認為張所為，觸犯刑法第304條第1項強制罪。法官並審酌，張因行車糾紛，未能與告訴人黃理性排解，而將機車停在路中阻擋他人行車去路要求黃下車，妨害黃正常駕車前進權利，實屬不該，迄未能與告訴人達成和解；但犯後坦認犯行，並無前科，考量張僅短暫阻擋黃行車，侵害法益程度非鉅等一切情狀，量處罰金5千元，如易服勞役，以1千元折算1日。

張姓男子被控騎騎機車和轎車發生行車糾紛，竟涉嫌將機車停在台南市北區育德路中央，並大力敲擊駕駛座車窗數次，台南地院法官依張違反強制罪，判處罰金5千元。圖／本報資料照片
張姓男子被控騎騎機車和轎車發生行車糾紛，竟涉嫌將機車停在台南市北區育德路中央，並大力敲擊駕駛座車窗數次，台南地院法官依張違反強制罪，判處罰金5千元。圖／本報資料照片

台南 機車騎士

延伸閱讀

高雄轎車鬼切害騎士人倒地但車還在跑 網笑：AI機車

台南樹木突然倒塌 砸毁轎車幸好車內沒人

轟隆巨響...台南東豐路段鳳凰木突倒塌 路過轎車遭砸

高雄轎車逆向撞他車波及保時捷影像曝光 肇事3男棄車逃逸

相關新聞

延宕超過1年卷證遺失…未陳報13件民眾報案 桃園警遭懲戒法院判休職6月

桃園警分局丁姓警員在2021年至2022年間，未將13件民眾報案案件陳報分局後續偵處，均延宕超過1年，遭桃園市政府移送，...

不滿被按喇叭…機車騎士怒停停路中央 還「大力敲轎車車窗」吃官司

張姓男子被控騎騎機車和轎車發生行車糾紛，竟涉嫌將機車停在台南市北區育德路中央，並大力敲擊駕駛座車窗數次，要求轎車黃姓駕駛...

影／國道1號私刑砸雞蛋教訓擋路車？ 警方將辦公共危險

國道1號汐五高架日前有1名女子開車被質疑占用內側車道，高速行駛中竟遭旁車扔雞蛋砸在擋風玻璃影響視線、比中指汙辱再超車到前...

台中「抓酒駕戰神」考上警大 曾親睹慘劇下定決心

台中市第二警分局文正所警員施睿青，從警15年熱情不減，曾因親睹酒駕車禍慘劇，立定抓酒駕的決心，今年以來已抓38件酒駕，過...

影／伊拉克夫妻3口台中遇死劫 這路口7月1日科技執法

台中豐原客運陳姓司機前年開公車時貿然左轉，輾斃走斑馬線李姓女子、1歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，外界關心行人路權議題，...

做為刑事被告的辯護人 要如何為被告辯護？

在司法機器運作下，對於刑事案件中的被告，於有「證據」認為刑事被告已涉嫌構成犯罪時，檢察官會依法提起公訴；而被檢察官提起公訴的刑事被告，則可以選任「律師」擔任「辯護人」，為其辯護…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。