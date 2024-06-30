上市公司大股東疑操縱股價 嘉檢30萬元交保

某股票上市公司郭姓大股東涉嫌炒作股票，違反證交法。嘉義檢調27日傳喚郭男及配合炒股的董男及李男到案，檢方複訊後，3人分別依新台幣30萬元及10萬元交保。

調查局嘉義縣調查站日前據報，指在雲林縣北港商圈從事糕餅業大宗的郭姓男子，為從事紡織業的某股票上市公司大股東，涉嫌在110年間起至今，與友人董姓男子及油行業者李姓男子共謀炒作股票。

嘉義地檢署今天表示，郭男因為將上市公司股票質押，為避免公司股票跌價造成追繳現金的後果，因此，自110年間起，出資交給董男以及李男等人，以左手賣右手買的方式，炒作公司的股價、製造股票交易活絡情形，證券交易所發現公司股價交易異常，將全案移送檢調偵辦。

嘉檢27日指揮法務部調查局嘉義縣、雲林縣調查站執行搜索多處，傳喚郭男、董男及李男到案，並查扣相關帳冊，不法獲利釐清中；檢方28日複訊後，3人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，郭男依30萬元交保，董男及李男均為10萬元交保。