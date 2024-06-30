快訊

影／里長遊大陸被判刑 南投縣長許淑華喊修「反滲透法」：當年民進黨強行通過

新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

上市公司大股東疑操縱股價 嘉檢30萬元交保

中央社／ 嘉義市30日電

某股票上市公司郭姓大股東涉嫌炒作股票，違反證交法。嘉義檢調27日傳喚郭男及配合炒股的董男及李男到案，檢方複訊後，3人分別依新台幣30萬元及10萬元交保。

調查局嘉義縣調查站日前據報，指在雲林縣北港商圈從事糕餅業大宗的郭姓男子，為從事紡織業的某股票上市公司大股東，涉嫌在110年間起至今，與友人董姓男子及油行業者李姓男子共謀炒作股票。

嘉義地檢署今天表示，郭男因為將上市公司股票質押，為避免公司股票跌價造成追繳現金的後果，因此，自110年間起，出資交給董男以及李男等人，以左手賣右手買的方式，炒作公司的股價、製造股票交易活絡情形，證券交易所發現公司股價交易異常，將全案移送檢調偵辦。

嘉檢27日指揮法務部調查局嘉義縣、雲林縣調查站執行搜索多處，傳喚郭男、董男及李男到案，並查扣相關帳冊，不法獲利釐清中；檢方28日複訊後，3人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，郭男依30萬元交保，董男及李男均為10萬元交保。

上市公司 嘉義

延伸閱讀

南部統一了！嘉義縣YouBike7月上路可「一路騎到屏東」

詐騙案增檢察官負擔 嘉檢增聘檢察官助理、月薪4萬6千元

四公司法說 7月上秀

調查局人事大異動 葉麗卿調升首位女性國維處長

相關新聞

延宕超過1年卷證遺失…未陳報13件民眾報案 桃園警遭懲戒法院判休職6月

桃園警分局丁姓警員在2021年至2022年間，未將13件民眾報案案件陳報分局後續偵處，均延宕超過1年，遭桃園市政府移送，...

不滿被按喇叭…機車騎士怒停停路中央 還「大力敲轎車車窗」吃官司

張姓男子被控騎騎機車和轎車發生行車糾紛，竟涉嫌將機車停在台南市北區育德路中央，並大力敲擊駕駛座車窗數次，要求轎車黃姓駕駛...

影／國道1號私刑砸雞蛋教訓擋路車？ 警方將辦公共危險

國道1號汐五高架日前有1名女子開車被質疑占用內側車道，高速行駛中竟遭旁車扔雞蛋砸在擋風玻璃影響視線、比中指汙辱再超車到前...

台中「抓酒駕戰神」考上警大 曾親睹慘劇下定決心

台中市第二警分局文正所警員施睿青，從警15年熱情不減，曾因親睹酒駕車禍慘劇，立定抓酒駕的決心，今年以來已抓38件酒駕，過...

影／伊拉克夫妻3口台中遇死劫 這路口7月1日科技執法

台中豐原客運陳姓司機前年開公車時貿然左轉，輾斃走斑馬線李姓女子、1歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，外界關心行人路權議題，...

做為刑事被告的辯護人 要如何為被告辯護？

在司法機器運作下，對於刑事案件中的被告，於有「證據」認為刑事被告已涉嫌構成犯罪時，檢察官會依法提起公訴；而被檢察官提起公訴的刑事被告，則可以選任「律師」擔任「辯護人」，為其辯護…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。